Palestinos acusam Israel de atacar 'zona segura' na Faixa de Gaza; Tel Aviv nega

São Paulo

Palestinos afirmaram que Israel atacou Al-Awasi, região costeira da Faixa de Gaza lotada de refugiados e designada como uma "zona segura" pelo Estado judeu, nesta quinta-feira (13).

O Exército de Tel Aviv negou que tenha atingido a área, que fica a oeste da cidade de Rafah, ou lugares próximos a ela por meio de comunicado citado pela agência de notícias Reuters. Segundo as forças, as operações desta quinta visavam a eliminar as últimas unidades de combate do Hamas que restavam em Rafah, e foram conduzidas com base em informações de inteligência.

Palestino carrega seus pertences em trouxa ao fugir de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, durante uma operação militar de Israel na região - Hatem Khaled/Reuters/REUTERS

Rafah, que fica na fronteira com o Egito, serviu por meses como derradeiro refúgio para mais de 1 milhão de habitantes, mas foi cercada por Israel nos últimos meses. A maioria dos palestinos que tinham fugido para lá se mudou para Khan Yunis, ao norte de Rafah, ou para nos arredores de Deir Al-Balah, no centro da faixa.

Aqueles que permaneceram na área afirmaram que a madrugada desta quinta foi uma das piores dos últimos tempos em termos de bombardeios, e que houve ataques aéreos, terrestres e marítimos. Segundo relatos, muitas famílias que estavam fugiram de seus lares no escuro.

Na véspera, quarta-feira (12), o Exército de Israel tinha informado que, por meio de uma ofensiva aérea, atingiu 45 alvos em toda a faixa, incluindo estruturas militares, células terroristas, lançadores de foguetes e acessos a túneis. Suas tropas nos arredores de Rafah ainda localizaram armamentos e mataram homens armados em combates corpo a corpo.

Os ataques se dão em meio à renovação das tentativas para negociar um cessar-fogo, num esforço capitaneado pelos Estados Unidos. Na terça-feira (11), mediadores do Qatar e do Egito confirmaram o recebimento de uma resposta formal do Hamas ao plano americano, mas um dos negociadores disse à agência AFP que a facção havia exigido mudanças.

Na quarta-feira, Osama Hamdan, um dos porta-vozes do grupo terrorista, negou que a facção tenha sugerido transformações no plano em entrevista ao canal árabe Al-Araby. Ele ainda acusou Tel Aviv e Washington de "fugirem de qualquer compromisso" para estabelecer uma trégua permanente na faixa.

Em novo giro pelo Oriente Médio —o oitavo desde o início da guerra em Gaza—, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, confirmou que há dificuldades para os diálogos avançarem.

O assunto deve ser discutido pelo próprio presidente dos EUA, Joe Biden, com outros líderes mundiais nesta quinta, durante a cúpula do G7 na Itália.