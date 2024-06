Piloto morre após colisão durante show aéreo em Portugal; veja vídeo

Público

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida numa colisão entre aviões durante uma apresentação aérea na cidade de Beja, em Portugal, no domingo (2). O piloto que perdeu a vida tinha nacionalidade espanhola.

O acidente, confirmado pela FAP (Força Aérea Portuguesa), aconteceu por volta das 16h05 no horário local (12h05 em Brasília) na Base Aérea nº 11, onde acontecia o festival. O evento foi "imediatamente interrompido".

"É com enorme sentimento de pesar e de consternação que a Força Aérea presta as maiores condolências à família, amigos e conhecidos, estando profundamente solidária nesta hora de perda", escreveu o perfil da FAP nas redes sociais.

O ferido, um homem português de 37 anos, foi transportado para o hospital de Beja por precaução. Ele teve alta por volta das 21h30 (17h30 em Brasília).

Aviões pouco após colisão durante apresentação na cidade de Beja, em Portugal - Reprodução/@TheHeraldDiary no X

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento do choque entre dois aviões. No total, seis aeronaves voavam em formação durante o show aéreo. Após a colisão, um dos aviões caiu e explodiu, enquanto o outro conseguiu fazer um pouso de emergência.



O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo informou ter recebido um alerta para a ocorrência às 16h15. Já a FAP disse que socorristas prestaram serviços de emergência, de acordo com o "plano de segurança estabelecido e que foi imediatamente acionado".

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, manifestou "grande consternação, solidariedade e pesar à Força Aérea". Durante a conferência dos 136 anos do Jornal de Notícias na Casa da Música, na cidade do Porto, o chefe de governo expressou ainda "toda a solidariedade" e colocou o Executivo à disposição para "poder minimizar os danos que são sempre irremediáveis, no caso da vida".

Em Lamego, onde estava participaria de um comício da coligação Aliança Democrática, o ministro da Defesa, Nuno Melo, lamentou a morte do piloto espanhol e afirmou que o incidente seria investigado por duas entidades "para se perceber a razão e apurar todas as responsabilidades".

Procurada pela agência Lusa, uma autoridade do GPIAAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários) disse que a organização já enviou uma equipe para Beja. "O GPIAAFF está a articular-se com a Força Aérea no que diz respeito às atividades de investigação".

O Beja Air Show aconteceu no fim de semana na Base Aérea n.º 11. O festival estava inserido nas comemorações do 72º aniversário da Força Aérea Portuguesa. Além de demonstrações aéreas, o evento incluiu exposições estáticas de aviões, batismos de voo e experiências em simuladores e realidade virtual.

O SPAC (Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil) também lamentou a morte do piloto espanhol, manifestando "às famílias, amigos e colegas do piloto as mais sinceras condolências e solidariedade".

"Que a memória do piloto marcada pela sua dedicação e paixão pela aviação continue a inspirar-vos e a trazer-nos as alegrias que sempre partilhou, ajudando a suavizar a tristeza desta irreparável perda", escreveu a SPAC no comunicado.

Trata-se do segundo acidente na Base Aérea nº 11 em demonstrações aéreas. As imagens da colisão entre as duas aeronaves revelam pormenores semelhantes ao acidente que ocorreu no mesmo local em 1996, durante o festival aéreo NTM96 Tiger Meet. Naquele ano, um avião inglês Hawk T-1A da Royal Air Force chocou em voo com um F-16B da FAP, durante uma simulação de ataque à base.



O F-16B da FAP, que era pilotado por Alberto Francisco, sofreu danos no estabilizador esquerdo. Já o avião Hawk caiu a cerca de 10 quilômetros da base aérea. O piloto sofreu apenas ferimentos leves causados pelo choque e as consequências da ejeção.

A trajetória feita pelo avião britânico no Tiger Meet realizado em 1996 em Beja foi, basicamente, replicada no domingo pela aeronave de exibição acrobática da Yakstars, que colidiu com outro dos seis aviões que compunham a esquadrilha em exibição.