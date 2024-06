Buenos Aires

A tentativa de golpe de Estado ocorrida nesta quarta-feira (26), quando soldados e um tanque militar tentaram invadir o Palácio Queimado, sede do governo boliviano, ocorre num momento em que a rixa entre o atual presidente, Luis Arce, e seu padrinho político, o ex-presidente Evo Morales, chega a seus níveis mais extremos.

Ainda que as intenções do líder da tentativa de golpe militar, o general Juan José Zúñiga, não estejam totalmente esclarecidas, é evidente que a irritação dos setores que apoiaram esse gesto injustificável se explica pela continuidade do protagonismo do MAS (Movimento ao Socialismo) —partido criado por Evo e ao qual Arce pertencia— na política boliviana e a disputa entre ambas as figuras políticas.

O presidente Luis Arce e seu ex-padrinho político, o ex-presidente Evo Morales, com roupas típicas indígenas, participam de evento de aniversário do partido MAS em março de 2023; os dois romperam - AIZAR RALDES/Aizar Raldes - 26.mar.23/AFP

Arce já vinha sinalizando a possibilidade de que houvesse um "golpe light", por meio de ameaças e ataques com a finalidade de encurtar seu mandato. "Querem destruir o Estado Plurinacional e nosso modelo econômico já consolidado", disse o ministro da Economia, Marcelo Montenegro.

A rivalidade entre Arce e Evo rachou o MAS, a maior legenda do país. Arce havia sido eleito em 2020, e as fricções com Evo começaram em 2023, quando este anunciou que ia novamente tentar burlar a Constituição de 2009, promulgada por seu próprio governo e que impedia um terceiro mandato.

Havia sido por conta desse mesmo motivo que, em 2019, uma enorme crise política e social se agravou e levou à renúncia de Evo e ao governo ilegítimo e interino de Jeanine Áñez, hoje condenada e presa.

Enquanto Arce vinha manifestando sua intenção de buscar a reeleição —algo que está dentro da lei—, Evo seguia inventando estratégias para que uma nova candidatura sua fosse válida. Chegou até a convocar um plebiscito, em que a população disse não.

Evo é uma figura de muito peso na Bolívia. Seus dois primeiros mandatos, de 2006 a 2015, são uma lembrança positiva para grande parte da população, pois ele foi responsável por transferências de verbas por meio de aumento do gasto público e acesso a recursos a uma fatia social marcadamente indígena, discriminada e empobrecida.

A partir do ano passado, Evo começou a fazer campanha para uma nova eleição. E, num Congresso do MAS, presidente e ex-presidente discutiram. Arce afirma que a intenção de Evo de concorrer novamente é ilegal. Este acusa o pupilo de não ser leal a ele, que apoiou sua candidatura.

Com isso, o ex-presidente ordenou que os congressistas do MAS bloqueassem os pedidos e projetos do presidente, isolando-o no poder. Arce reclamou que o ex-padrinho estava promovendo um boicote tanto político como econômico.

Hoje, a Assembleia é, em sua maioria, opositora, somando a este bloco os congressistas considerados evistas. O vice-presidente, David Choquehuanca, decidiu suspender as sessões do órgão.

Se Evo fez um bom governo na carona do boom das commodities na América Latina, a mesma sorte não teve Arce, que vem enfrentando uma grave crise de produção, principalmente na área de energia e mineração.

Até o ano passado, a moeda local, o boliviano, era uma das mais estáveis da região. Até os argentinos o compravam, com a falta de dólares no país, para finalidade de poupar. Hoje, há escassez de divisas, e o dólar disparou.

A falta de investimentos em infraestrutura transformou a Bolívia num importador de produtos que antes fornecia e vendia a larga escala, como o gás natural.

A escalada dos preços nas gôndolas dos supermercados passou a levar as pessoas às ruas, aumentando as filas dos descontentes com a atual gestão. Cidades como La Paz, Oruro e Potosí declararam emergência no abastecimento de itens da cesta básica.

Arce chegou a acusar Evo e seus seguidores de inflamar a população e causar distúrbios para desmoralizá-lo. Apesar de problemas em alguns setores, o país teve um crescimento do PIB de 3%, e a inflação está entre 2% e 3% desde 2023. Os números da macroeconomia não mostram um quadro de desespero.

A oposição, porém, insiste no discurso de que o modelo do MAS está desgastado e usa a tensão nas ruas como um exemplo disso.

Nascido em 1997, para defender os interesses dos cultivadores de coca, o MAS consolidou-se como a mais importante força política da Bolívia, sustentando as principais reformas que transformaram o país. Uma pena que uma disputa de egos coloque sua fortaleza em risco, tornando a nação mais vulnerável a um golpe militar.