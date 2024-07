Biden envia carta a democratas no Congresso para reafirmar candidatura

Washington

Em meio à crescente pressão para que abandone a candidatura à Casa Branca, o presidente Joe Biden afirmou em uma carta enviada a congressistas democratas nesta segunda-feira (8) que segue "firmemente comprometido em continuar na corrida".

O presidente Joe Biden durante evento de campanha na Pensilvânia no domingo (7) - Nathan Howard/Reuters

O gesto acontece um dia após a notícia de que cinco deputados do alto escalão do partido do presidente afirmaram que ele deveria desistir do pleito, abrindo caminho para outro candidato, em um telefonema organizado pelo líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries.

"É hora de encerrar isso", afirmou Biden na carta de duas páginas, em referência às dúvidas manifestadas em privado e em público por sua própria base se ele deve ser o candidato. "Nós temos um trabalho. Ele é derrotar Donald Trump."

"Tive extensas conversas com a liderança do partido, autoridades eleitas, membros da base, e, mais importante, eleitores democratas nos últimos dez dias. Ouvi as preocupações das pessoas —seus medos e inquietações de boa fé sobre o que está em jogo nesta eleição. Não sou cego a elas. Acreditem, eu sei melhor do que ninguém a responsabilidade e o peso que o indicado do nosso partido carrega. Eu carreguei isso em 2020, quando o destino da nossa nação estava em jogo," escreve o presidente no texto.

"Também sei que essas preocupações vêm de um lugar de respeito genuíno pelo meu tempo de serviço público e pelo meu histórico como presidente", segue Biden. "Posso responder a tudo isso dizendo clara e inequivocamente: não estaria concorrendo novamente se não acreditasse absolutamente que sou a melhor pessoa para vencer Donald Trump em 2024."