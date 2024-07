Biden não está apto para novo mandato, diz jornalista que o entrevistou

The New York Times

Âncora do jornal televisivo americano ABC News, George Stephanopoulos foi filmado nesta terça-feira (9) dizendo não acreditar que Joe Biden é capaz de cumprir um novo mandato na Presidência dos Estados Unidos.

O incidente ocorre quatro dias após o jornalista conduzir a única entrevista exclusiva com Biden desde o debate.

O presidente dos EUA, Joe Biden, em comício na escola Sherman, em Madison, Wisconsin - Scott Olson - 5.jul.2024/Getty Images via AFP

Stephanopoulos se desculpou pelo comentário na própria noite de terça.

Mas a declaração, feita em resposta a um estranho que o abordou na rua e divulgada pelo site de fofoca TMZ, aumenta a pressão sobre Biden, que tem tido sua aptidão crescentemente questionada desde que apresentou um desempenho vacilante e confuso em um debate contra seu adversário republicano, Donald Trump, no final do mês passado.

No vídeo pelo TMZ, Stephanopoulos pode ser visto com roupas de ginástica caminhando em uma calçada em Nova York. Um estranho se aproxima do âncora, mas mantém a câmera do telefone afastada —o jornalista provavelmente não sabia que estava sendo filmado.

"Você acha que Biden deveria renunciar? Você falou com ele mais do que qualquer outra pessoa ultimamente", pergunta o estranho. "Não acho que ele consiga cumprir mais quatro anos [de mandato]", responde Stephanopoulos.

Âncoras de notícias e repórteres em geral evitam expressar suas opiniões pessoais sobre os temas e indivíduos que cobrem.

Stephanopoulos abordou o comentário que fez horas depois. "Mais cedo, respondi a uma pergunta de um transeunte. Não deveria ter feito isso", disse em nota.

A rede ABC também emitiu um comunicado sobre o episódio, afirmando que o jornalista tinha expressado "seu próprio ponto de vista, não a posição da ABC News".

Durante a entrevista de Stephanopoulos com Biden, exibida em horário nobre e assistida por 8,5 milhões de pessoas, o jornalista questionou o presidente de forma respeitosa, mas firme, sobre se ele estava sendo honesto consigo mesmo sobre sua saúde.

O âncora é uma das poucas pessoas fora do círculo íntimo do presidente que passou um período prolongado com o líder desde o debate. Ele recebeu elogios por sua condução da entrevista, que focou questões íntimas de envelhecimento e saúde.