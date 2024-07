Le Pen acusa esquerda na França de incitar ataque como o do Capitólio nos EUA

Paris | Reuters

A convocação para uma marcha em direção ao gabinete do primeiro-ministro da França feita por um político de esquerda foi o suficiente para que a líder ultradireita, Marine Le Pen, comparasse a ação aos ataques ao Capitólio americano feitas por apoiadores de Donald Trump.

Os comentários feitos na quarta-feira (10) marcaram um endurecimento da linguagem por Le Pen, que tem classificado o voto tático na eleição parlamentar do último domingo de um complô da elite para manter seu partido, a Reunião Nacional (RN), fora do poder.

A coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) inesperadamente ganhou a maioria dos assentos, mas como nenhum grupo obteve maioria absoluta, a França vive um período de incertezas, sem um caminho óbvio para um governo estável.

A líder francesa da ultradireita Marine Le Pen, ao lado de Jordan Bardella, diante da Assembleia Nacional em Paris - Yara Nardi - 10.jul.24/Reuters

Le Pen disse nesta quarta-feira que a NFP tem "atitudes quase subversivas, já que estão pedindo que o Matignon [sede do gabinete do primeiro-ministro em Paris] seja tomado à força, pelo que pudemos entender".

"É o ataque deles ao Capitólio", acrescentou Le Pen, em referência ao momento em que os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, na tentativa de impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden.

A França Insubmissa, partido de esquerda majoritário na NFP, rejeitou imediatamente sua acusação.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Depois que Emmanuel Macron pediu ao primeiro-ministro Gabriel Attal que permanecesse no cargo em nome da estabilidade —Attal havia anunciado a renúncia após o resultado das eleições—, o ex-deputado da França Insubmissa, Adrien Quatennens, acusou o presidente de querer roubar a vitória da esquerda e sugeriu uma "grande marcha popular" até o Matignon.

Em sua defesa, Quatennens disse que Le Pen "está louca" por ver seu post para uma marcha como um chamado para insurreição.

Em janeiro de 2021, logo após a invasão ao Capitólio, Le Pen disse que Trump deveria "condenar o que aconteceu". "Considero que em uma democracia, temos o direito de protestar e demonstrar, mas pacificamente", disse ela na ocasião. "Qualquer ato de violência que visa minar o processo democrático é inaceitável, e fiquei muito chocada com as imagens no Capitólio", escreveu ela em suas redes sociais.

Le Pen passou os últimos anos limpando a imagem de um partido antes conhecido por suas atitudes xenófobas e antissemitas e agora precisa decidir qual direção tomar se quiser conquistar o poder na eleição presidencial de 2027.

As pesquisas de opinião projetavam que seu partido anti-imigração e eurocético venceria a eleição de domingo, mas seu partido ficou em terceiro lugar atrás da NFP e dos centristas de Macron.

A NFP, que combina França Insubmissa, os Comunistas, Verdes e Socialistas, continuou as conversas para tentar concordar com um gabinete e planos de políticas.

As opções incluem uma ampla coalizão ou um governo minoritário ou um governo tecnocrático liderado por uma pessoa sem filiação política, ambos buscando aprovar leis no Parlamento caso a caso, com acordos pontuais.

Nessas condições, qualquer governo —de esquerda, centro ou de uma coalizão mais ampla— poderia rapidamente se tornar vítima de uma votação de confiança da oposição se não tiver garantido apoio sólido suficiente.

Macron convocou a eleição parlamentar após a derrota de seu partido pela ultradireita nas eleições do Parlamento Europeu, na esperança de esclarecer o cenário político, o que não aconteceu.