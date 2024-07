Lula celebra vitória 'contra o extremismo' na França após frente barrar a ultradireita

Brasília | AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou neste domingo (7) a vitória "contra o extremismo" e a "maturidade das forças políticas" na França, após uma frente de esquerda e de centro frear a ultradireita nas eleições legislativas.

"Muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França que se uniram contra o extremismo", publicou Lula no X.

O presidente Lula durante entrevista no Palácio do Planalto - Ricardo Stuckert/Divulgação/Presidência da República

O petista afirmou que tanto o resultado na França quanto a vitória dos trabalhistas no Reino Unido nesta semana reforçam "a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social". "Devem servir de inspiração para a América do Sul", acrescentou.

A coalizão de esquerda, Nova Frente Popular (NFP), conquistou a maior bancada da Assembleia Nacional da França com 182 cadeiras, ante 168 do Juntos, coalizão de centro do presidente Emmanuel Macron, e contra 143 da antes favorita Reunião Nacional (RN), de ultradireita.

Agora se inicia um período de incerteza sobre quem governará, já que nenhum bloco alcançou a maioria absoluta.

No Reino Unido, os trabalhistas interromperam 14 anos de governo conservador ao conquistarem 412 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns, superando o limiar de 326 para obter a maioria absoluta.

Na sexta-feira, Lula parabenizou no X o novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia", escreveu.