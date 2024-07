Novo premiê do Reino Unido escolhe gabinete, com 1ª mulher à frente da economia

São Paulo

Um dia depois de concretizada a vitória avassaladora do Partido Trabalhista nas eleições gerais, o novo premiê do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou nesta sexta-feira (5) os ministros que vão compor o seu gabinete, com destaque para a participação de mulheres.

Pela primeira vez, uma ministra vai comandar a pasta das Finanças. Rachel Reeves, 45, é ex-economista do Banco da Inglaterra e considerada uma das responsáveis por melhorar o relacionamento de seu partido com a comunidade empresarial britânica —os laços se deterioraram sob a gestão de Jeremy Corbyn, o antecessor de Starmer à frente dos trabalhistas. Ela será a primeira mulher em 800 anos a ocupar o cargo.

Rachel Reeves, escolhida para comandar ministério das Finanças, deixa a número 10 da Downing Street - Toby Melville - 5.jul.24/Reuters

Assim como o novo premiê, Reeves chamou a atenção durante a campanha por colocar o pragmatismo à frente da ideologia, rebatendo correligionários mais à esquerda que defendiam uma abordagem mais flexível do ponto de vista fiscal. Assim, teve papel crucial para que os trabalhistas angariassem o apoio de eleitores indecisos, aproveitando-se do desgaste do Partido Conservador, no poder havia 14 anos.

Reeves foi nomeada chefe de política financeira do Partido Trabalhista em 2021. Nos próximos dias, ela terá de lidar com um quadro fiscal considerado complicado —a economia ainda sofre os impactos do brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, e tem crescido menos do que a média dos países do bloco.

"Há um longo caminho pela frente", disse Reeves após a escolha, acrescentando que "não tem ilusões sobre a escala dos desafios" que serão enfrentados pelo novo governo. Em relação ao fato de ser a primeira mulher, ela disse que sua nomeação representa uma responsabilidade histórica. "A oportunidade me dá muito orgulho, mas também uma enorme responsabilidade: passar para nossas filhas e netas uma sociedade mais justa. É isso que estou determinada a fazer."

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Ela vai suceder Jeremy Hunt, que foi nomeado pela ex-primeira-ministra conservadora Liz Truss. A escolha inédita para chefiar o Ministério das Finanças já motiva discussões até sobre adaptações estruturais. De acordo com o jornal Financial Times, o setor de instalações do Tesouro tem avaliado mudanças no banheiro privativo da nova ministra, que incluem a remoção de um mictório.

Bem antes de se tornar uma figura-chave no governo britânico, Reeves ganhou destaque no enxadrismo. Ainda jovem, ela foi campeã nacional de xadrez na categoria sub-14, o que, segundo a nova ministra, ajudou a desenvolver um raciocínio lógico e a preparou bem para a carreira política.

Além de Reeves, outras mulheres foram nomeadas por Starmer para posições de destaque. Angela Rayner, 44, é a vice-primeira-ministra, a número dois do governo. Já Yvette Cooper, 55, é a ministra do Interior, pasta responsável pela imigração, assunto que tem mobilizado os britânicos.

David Lammy é o novo ministro das Relações Exteriores, e John Healey, o da Defesa. Eles assumem o cargo em um momento de dois grandes conflitos globais e têm prometido manter o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, além de pressionar por um cessar-fogo nos combates entre Israel e o Hamas.

Wes Streeting foi nomeado ministro da Saúde. Ele assume o comando da pasta que supervisiona o NHS, o sistema de saúde britânico que inspirou o SUS (Sistema Único de Saúde) brasileiro.

Starmer assumiu oficialmente o cargo nesta sexta após se reunir com o rei Charles 3º. O protocolo manda que o líder da maioria eleita visite o monarca, que então pede que ele forme um governo. O trabalhista reafirmou no discurso um dos motes de sua campanha, "país primeiro, partido depois", e disse que o Reino Unido precisa de um grande recomeço, uma "redescoberta de quem somos".

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados Carregando...

O Partido Trabalhista atropelou o Partido Conservador na eleição nesta quinta-feira (4), conquistando ao menos 411 cadeiras, ante 121 dos adversários.

Em discurso, Starmer ressaltou ainda que vai governar para todos. "Tenha você votado nos trabalhistas ou não. Na verdade, falo diretamente para quem não votou [em nós]: meu governo vai servir a você. A política pode ser uma força para o bem. Nós mudamos o Partido Trabalhista. País primeiro, partido em segundo", disse o premiê.

Conheça o gabinete de Keir Starmer

Keir Starmer

primeiro-ministro

Angela Rayner

vice-primeira-ministra

Rachel Reeves

ministra das Finanças

David Lammy

ministro das Relações Exteriores

Yvette Cooper

ministra do Interior

John Healey,

ministro de Defesa;

Shabana Mahmood,

ministra de Justiça;



Wes Streeting,

ministro de Saúde e Cuidado Social;

Bridget Phillipson,

ministra da Educação

Ed Miliband,

ministro de Segurança Energética

Liz Kendall,

ministra de Trabalho e Previdência;

Jonathan Reynolds,

ministro de Negócios e Comércio;

Peter Kyle,

ministro de Ciência, Inovação e Tecnologia;

Louise Haigh,

ministra de Transportes;

Steve Reed,

ministro de Meio Ambiente;

Lisa Nandy,

ministra de Cultura, Mídia e Esporte;

Hilary Benn,

ministro da Irlanda do Norte;

Ian Murray,

ministro da Escócia;

Jo Stevens,

ministra do País de Gales;

Lucy Powell,

presidente da Câmara dos Comuns;

Angela Smith,

presidente da Câmara dos Lordes;