O que se sabe sobre ataque com besta que matou esposa e filhas de comentarista da BBC

Três mulheres foram encontradas mortas em uma casa em Bushey, área ao norte da região metropolitana de Londres, na noite de terça-feira (9). A polícia acredita que uma besta foi usada no ataque.

As vítimas são da família do comentarista de rádio da BBC Racing John Hunt: a esposa dele, Carol Hunt, de 61 anos, e as filhas, de 28 e 25 anos.

A polícia busca nesta quarta-feira (10), com policiais armados, o suspeito Kyle Clifford, de 26 anos. A polícia alertou a população para não se aproximar do homem, que ainda pode estar com a besta.

Os policiais acreditam que foi um ataque direcionado realizado com uma besta e disseram que é possível que outras armas tenham sido usadas.

Na Inglaterra, atualmente, não há exigência de licença para ter uma besta, mas é ilegal carregá-la em público sem uma razão.

