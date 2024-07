Rússia ordena prisão de Iulia Navalnaia, viúva de Alexei Navalni, opositor de Putin

São Paulo

Um tribunal em Moscou ordenou, à revelia, nesta terça-feira (9) a prisão por dois meses de Iulia Navalnaia, 47, viúva do político de oposição russo Alexei Navalni.

Navalni morreu em fevereiro em uma cadeia na região de Iamalo-Nenets, no Ártico, e cumpria 30 anos de pena por condenações diversas. Após a morte de seu marido, a economista russa ganhou relevância internacional e disse que assumiria a atividade política de Navalni.

O tribunal acusou a opositora, que vive fora da Rússia, de participar de um grupo extremista. A decisão significa que ela seria presa se colocasse os pés no país de Vladimir Putin.

O Judiciário russo, em tese, é independente, mas as ligações com o poder central e o alinhamento aos interesses do Kremlin são notórios. "Iulia Borisovna [Navalnaia] evitou a investigação preliminar, razão pela qual foi incluída na lista de pessoas procuradas", declarou a assessoria de imprensa dos tribunais de Moscou no Telegram.

Iulia Navalnaia, viúva do opositor russo Alexei Navalni, morto em um campo de prisioneiros na região de Iamalo-Nenets, no Ártico

Nesta terça-feira, Navalnaia pediu aos seus apoiadores que se concentrassem não na ordem de prisão contra ela, mas na luta contra o presidente russo.

"Quando vocês escreverem sobre isso, por favor, não se esqueçam de escrever a coisa principal: Vladimir Putin é um assassino e um criminoso de guerra", disse na rede social X (ex-Twitter).

"O lugar dele é na prisão, e não em algum lugar em Haia, em uma cela aconchegante com uma TV, mas na Rússia —na mesma colônia e na mesma cela de dois por três metros em que ele matou Alexei."

O ex-braço direito de Navalni, Leonid Volkov, que também está exilado, ironizou a decisão russa. "Um belo reconhecimento da determinação de Iulia em continuar a luta de Alexei", escreveu Volkov no X.

Navalni surgiu na vida pública de seu país nos protestos de 2012 contra a segunda das três reeleições do presidente Vladimir Putin, que chegou ao poder em 1999 como primeiro-ministro.

No final de 2020 em Tomsk (Sibéria), ele foi envenenado naquilo que é amplamente descrito como um complô de serviços de segurança.

Levado para a Alemanha em coma, ele foi tratado, voltou a Moscou em janeiro de 2021 e retornou para a cadeia, o que disparou uma onda nacional de protestos que foi violentamente reprimida pela polícia.

A cadeia em que morreu é conhecida como Lobo Polar devido às suas condições duríssimas, e fica em uma região a 1.900 km de Moscou.

O Kremlin negou ter ordenado a morte de Navalni. Desde então, Navalnaia se encontrou com vários líderes ocidentais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,

O grupo sem fins lucrativos com sede nos EUA, Human Rights Foundation, nomeou Navalnaia como sua presidente na semana passada, e ela disse que usaria o novo cargo para intensificar a luta travada por seu marido contra Putin.

"Vamos considerar tudo o que possa ser útil para lutar contra Putin, para lutar pela bela Rússia do futuro", disse Iulia Navalnaia no X.