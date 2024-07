Tempestade Beryl deixa 2 mortos e milhões sem energia no Texas

Reuters

Os ventos uivantes e as chuvas torrenciais da tempestade tropical Beryl mataram pelo menos duas pessoas, cancelaram centenas de voos e deixaram mais de 2 milhões de residências e comércios sem energia no Texas, estado no sul dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (8).

Beryl, o furacão de categoria 5 mais precoce da temporada registrado, enfraqueceu após atingir a cidade texana costeira de Matagorda e antes de ir em direção a Houston, capital do estado, segundo o Centro Nacional de Furacões americano (NHC, na sigla inglesa). A expectativa é de que ele se enfraqueça ainda mais até a terça-feira (9) e se torne uma depressão tropical.

Uma bandeira dos Estados Unidos tremula com o vento em Rosenberg, Texas, em maio ao furacão Beryl - Mark Felix/AFP

A tempestade já tinha causado grandes estragos na semana passada, quando passou por Jamaica, Granada e São Vicente e Granadinas —então, 10 pessoas morreram em decorrência do fenômeno.

A cifra subiu a 12 com os óbitos registrados no Texas nesta segunda, de um homem, 53, e uma mulher, 74. Ambos foram mortos depois que árvores que caíram em suas respectivas casas na área de Houston.

A indústria de energia do estado, a maior produtora de petróleo e gás natural dos EUA, preparou-se para o impacto do Beryl, com empresas reduzindo a atividade das refinarias e esvaziando algumas de suas instalações.

Após alertas de que a tempestade poderia ser mortal para as comunidades em seu caminho, moradores correram para proteger as janelas e estocar combustível e outros suprimentos essenciais.

Antes do amanhecer, fortes rajadas de vento e chuvas torrenciais atingiram cidades como Galveston, Sargent, Lake Jackson e Freeport, segundo mostraram imagens de emissoras de televisão locais.

No final da manhã, muitas árvores caídas bloquearam estradas em Houston à medida que o pior da tempestade passava, com ventos persistentes e algumas inundações nas estradas, tornando faixas em grandes rodovias intransitáveis. A cidade bloqueou as áreas inundadas.

Em um vídeo postado nas redes sociais pela emissora local ABC de Houston, os bombeiros resgataram um homem de um caminhão em um trecho inundado da rodovia.

"As pessoas no caminho da trajetória de Beryl não devem baixar a guarda esta semana", disse o Accuweather em um comunicado, alertando sobre possíveis tornados até Ohio e possíveis inundações repentinas até Detroit.

Escolas suspenderam suas aulas à medida que a tempestade se aproximava. Companhias aéreas cancelaram mais de 1.300 voos, e autoridades ordenaram algumas evacuações em cidades litorâneas. Pequenas empresas em Houston, incluindo serviços de entrega de encomendas e quiropráticos, atrasaram seu horário de abertura ou estavam fechadas na segunda-feira.

Mais de 2 milhões de residências e empresas no Texas ficaram sem energia, de acordo com empresas de serviços públicos locais e dados do PowerOutage.us.

Vários condados no sudeste do Texas —incluindo Houston, onde muitas empresas de energia dos EUA têm sede— estão sob alerta de inundação repentina, já que tempestades desencadearam até quase 12 polegadas (30 cm) de chuva em algumas áreas.