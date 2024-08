Alemanha se divide entre luto e política após atentado cometido por homem sírio

Solingen (Alemanha) | The New York Times

Dois dias após um ataque mortal com faca na cidade alemã de Solingen, a ala jovem do partido de extrema direita AfD fez um apelo para que os apoiadores realizassem um protesto exigindo que o governo se esforce mais para deportar migrantes com pedido de asilo negado.

As autoridades identificaram o suspeito do ataque —que matou três pessoas e feriu outras oito— como um homem sírio que estava no país apesar de ter o pedido de asilo negado. Os promotores suspeitavam que ele havia se juntado ao grupo terrorista Estado Islâmico. O ataque abalou a cidade etnicamente diversa e de classe trabalhadora no oeste do país.

Policial ao lado de homenagens feitas no local onde três pessoas foram mortas e várias ficaram feridas em ataque a faca durante festival em Solingen, Alemanha, em 26 de agosto de 2024 - Jana Rodenbusch - 26.ago.24/Reuters

Mas mesmo antes dos protestos de direita começarem no domingo, dezenas de contramanifestantes se reuniram em frente à casa de um grupo que abrigava o suspeito e outros refugiados. Eles carregavam faixas com os dizeres "Bem-vindos, refugiados" e "Fascismo não é uma opinião, mas um crime", e criticavam aqueles que usariam o ataque para inflamar ainda mais um debate nacional já tenso sobre imigração e refugiados.

Os protestos contrários —não muito diferentes dos recentes no Reino Unido— são símbolos da longa disputa da Alemanha sobre como lidar com um grande fluxo de solicitantes de asilo nos últimos anos. O país precisa da imigração para fortalecer sua força de trabalho, mas o governo frequentemente se vê na defensiva contra uma AfD cada vez mais poderosa.

O partido e seus apoiadores estão tentando usar o ataque com faca para reforçar sua mensagem ainda maior anti-imigração, com alguns culpando o ataque pela "migração descontrolada" mesmo antes da divulgação da nacionalidade do suspeito.

Manifestante de esquerda é detido por policiais enquanto manifestantes de extrema direita marcham pelas ruas de Solingen, na Alemanha - Wolfgang Rattay - 26.ago.24/Reuters

"Eles estão tentando usar essa tragédia para fomentar o medo", disse Matthias Marsch, 67, um morador de Solingen que estava no contraprotesto de domingo e se preocupa com uma onda de direita na sociedade. "Estou aqui para me opor a isso."

No final, apenas cerca de 30 jovens de extrema direita apareceram e desenrolaram uma faixa que dizia: "Nosso povo primeiro", mas seus discursos eram difíceis de ouvir em meio aos gritos dos contramanifestantes.

A Alemanha tem sido um dos países europeus mais acolhedores aos imigrantes, mas à medida que a AfD ganha força —e à medida que alguns políticos locais dizem não poder mais apoiar o grande número de solicitantes de asilo— até mesmo políticos tradicionais começaram a mudar de posição. Muitos agora focam em deportações mal sucedidas e apoiam medidas mais rigorosas para deportar migrantes com pedido de asilo negado que encontram maneiras de permanecer no país.

O ataque em Solingen intensificou o argumento sobre deportação. O suspeito, identificado apenas como Issa Al H., de acordo com as regras de privacidade da Alemanha, conseguiu evitar a deportação depois que teve o pedido de asilo negado. A direita usa isso para argumentar que o governo perdeu o controle da imigração e, neste caso, permitiu que um homem perigoso permanecesse no país.

Chanceler alemão, Olaf Scholz, observa o local do ataque em Solingen, oeste da Alemanha - Ina Fassbender - 26.ago.24/AFP

Para Solingen, tem sido difícil estar no centro do debate sobre imigração. Por anos, a cidade dependeu de imigrantes para trabalhar em empregos na indústria manufatureira e no setor de serviços, resultando em uma população que inclui cerca de 20% de residentes que não são cidadãos alemães e muitos outros que possuem dupla cidadania.

O ataque e os holofotes da mídia também reabriram feridas antigas. Por um tempo, Solingen foi sinônimo de violência racista depois que um ataque incendiário neonazista contra uma família turca matou cinco pessoas, incluindo três crianças, em 1993.

O ataque da última semana ocorreu durante um festival da cidade, e Philipp Müller, que havia organizado os atos musicais que faziam parte das festividades, disse: "É cedo demais para a política. Primeiro precisamos lamentar."

A tarefa de informar os frequentadores do festival sobre o que estava acontecendo coube a Müller, que subiu ao palco e disse aos membros da plateia chocados que precisavam sair, mas com cuidado, já que o agressor ainda estava solto. Na confusão, o agressor conseguiu escapar, descartando uma faca de cozinha, disseram as autoridades; o suspeito se entregou durante uma busca extensiva no dia seguinte.

Solingen fica no estado da Renânia do Norte-Vestfália, e Hendrick Wüst, governador do estado, também criticou o que chamou de "tentativas de instrumentalizar" o ataque e de transformar Solingen em "um palco político".

"Fiquem longe daqui, deixem as pessoas em paz, deixem esta cidade em paz", disse ele em uma entrevista coletiva.

Por enquanto, isso parece improvável.