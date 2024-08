Coluna traz o que está em destaque no X, bloqueado no Brasil

São Paulo

O bloqueio do X, que saiu do ar a partir da 0h deste sábado (31) após decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, deixou os usuários brasileiros sem ter como acompanhar debates e assuntos pela rede social.



De Milão, a jornalista Michele Oliveira traz, em Lá no X, os principais temas que os internautas estão discutindo no exterior. Um deles, claro, é justamente a determinação de Moraes. Um dos termos em alta na plataforma na manhã deste sábado é a expressão "As a Brazilian" (Como um brasileiro), usada por diversas contas para comentar, em inglês, a decisão do juiz de suspender as atividades da rede após a empresa não indicar um representante legal no país.



Moraes determinou nesta sexta-feira (30) a derrubada "imediata, completa e integral" do funcionamento da rede.