George Santos pode se declarar culpado para evitar julgamento federal

The New York Times

George Santos, o ex-membro republicano da Câmara dos EUA acusado de uma série impressionante de mentiras sobre sua história e esquemas para ganhar dinheiro, informou aos promotores que pretende se declarar culpado e evitar um julgamento federal que estava previsto para começar no próximo mês, segundo dois advogados envolvidos no caso e outras duas pessoas familiarizadas com o assunto.

George Santos deixa uma audiência pré-julgamento no tribunal federal em Central Islip, Nova York - Uli Seit/The New York Times

A declaração de culpa, que deve ocorrer nesta segunda-feira (19) no Tribunal Distrital dos EUA em Central Islip, Nova York, pouparia Santos de um julgamento que quase certamente seria um espetáculo.

Santos, cujo julgamento por 23 acusações de crimes graves estava programado para começar em 9 de setembro, ainda pode mudar de ideia. Mas na semana passada, dois advogados que representam várias testemunhas no caso foram informados pelos promotores federais de que Santos havia decidido se declarar culpado.

Outras duas pessoas com conhecimento do plano confirmaram que ele pretende se declarar culpado na segunda-feira; uma dessas pessoas disse que se espera que Santos faça uma declaração no tribunal reconhecendo seus crimes. Os termos da declaração de culpa e qual sentença ele poderia enfrentar não estão claros.

Registros públicos do tribunal mostram que uma audiência presencial foi marcada para a tarde de segunda-feira, a pedido dos promotores e dos advogados de Santos. Os registros não explicaram o propósito da audiência. Santos e um de seus advogados, Joseph Murray, foram procurados para comentar o caso, mas não responderam.

A expectativa de que Santos se declare culpado foi primeiro apontada pelo Talking Points Memo.

Santos, de 36 anos, foi indiciado pela primeira vez em 13 acusações em maio de 2023, após uma longa investigação sobre uma série de crimes financeiros dos quais os promotores federais o acusam. Outras dez acusações foram adicionadas em outubro.

Inicialmente, Santos se declarou inocente de todas as acusações e, em uma aparente tentativa de comparação com o ex-presidente Donald Trump, declarou que a acusação era uma "caça às bruxas". Sua aparente decisão de mudar de curso vem meses depois de dois terços de seus colegas na Câmara dos Representantes terem votado por sua expulsão em dezembro —tornando-o o sexto membro da Câmara a ser expulso na história.

Dois de seus assessores se declararam culpados por má conduta relacionada à sua campanha. Sua ex-tesoureira de campanha, Nancy Marks, se declarou culpada no ano passado por falsificar os registros financeiros da campanha em coordenação com Santos, incluindo um papel na declaração fraudulenta de um empréstimo fictício de US$ 500 mil (cerca de R$ 2.736.400) que Santos alegou ter feito para sua campanha. Os promotores não esclareceram se pretendiam buscar o testemunho de Marks no julgamento de Santos.

A maioria das acusações no indiciamento contra Santos estava vinculada à sua bem-sucedida campanha de 2022 no 3º Distrito Congressional de Nova York, que cobre partes do nordeste de Queens e do condado de Nassau em Long Island. Os promotores disseram que Santos e Marks falsificaram estrategicamente seus registros oficiais, incluindo doações inexistentes e um empréstimo fictício de US$ 500 mil, para melhorar a imagem da campanha e ganhar apoio dos republicanos nacionais.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Santos também foi acusado de roubar dezenas de milhares de dólares de doadores, cobrando repetidamente seus cartões de crédito e solicitando doações para o que alegavam ser um comitê político. Os promotores disseram que Santos usou parte do dinheiro em em sua campanha e de outros candidatos, e parte em despesas pessoais, incluindo para pagar cartão de crédito e roupas de grife.

Santos também foi acusado de mentir sobre sua renda em seu registro na Câmara e de coletar US$ 24 mil (R$ 131.102) de dinheiro de seguro-desemprego quando, na verdade, estava empregado.

Na semana passada, uma audiência sugeriu o cenário para um julgamento estava sendo construído. O tribunal já havia convocado cerca de 800 jurados potenciais, e os promotores disseram que haviam alinhado até 30 testemunhas.

Santos compareceu à audiência na última terça-feira (13), onde reiterou sua declaração de inocência em 23 acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, roubo de fundos públicos e mentir em formulários de divulgação federal, bem como conspiração e roubo de identidade agravado.

A declaração de culpa esperada representa o capítulo final de uma dramática mudança de destino para Santos, cuja vitória inesperada em 2022 ajudou a garantir o controle de seu partido sobre a Câmara. Chamando a si mesmo de "o novo rosto do Partido Republicano", Santos conquistou sua cadeira se anunciando como um homem gay e filho de imigrantes como prova de que os valores republicanos tinham apelo amplo.

O sucesso eleitoral de Santos foi minado, no entanto, por uma reportagem do New York Times que revelou falsificações em quase todo em seu histórico como ele apresentava aos eleitores. Ele não havia trabalhado em Wall Street, como afirmava, nem gerenciado um portfólio de imóveis. Ele não obteve nenhum dos diplomas mencionados em seu currículo, nem possuía a riqueza que ostentava.

As revelações mostraram que ele havia mentido sobre coisas tão pequenas quanto uma bolsa de estudos obtida como atleta de vôlei na faculdade, e tão significativas quanto laços familiares com tragédias como o 11 de Setembro e o Holocausto.