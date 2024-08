Lá no X: 'As a Brazilian', saiba como usuários fora do país reagem ao bloqueio da rede

Milão (Itália)



As a Brazilian

Na manhã deste sábado (31), horas depois de começar a ser cumprida a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspensão do X, um dos termos em alta na rede social era a expressão "As a Brazilian" (como brasileiro), usada por diversas contas para comentar, em inglês, a decisão.

"As a Brazilian, that's 100% correct. Elon is an egocentric billionaire destroying Twitter" (Como brasileiro, está 100% certo. Elon é um bilionário egocêntrico destruindo o Twitter).

E também: "As a Brazilian who lives in the UK, it is sad to see such an aberration. What's wrong with the Supreme Court?" (Como brasileiro que mora no Reino Unido, é triste ver uma aberração dessas. Qual o problema do STF?), em comentário sobre a possibilidade de multa para quem usar VPN para furar o bloqueio da plataforma.

Reprodução de tela com os "Assuntos do Momento" no X acessado da Europa

É o que o povo quer

Alguns tuítes eram respostas a posts de Elon Musk, dono do X, que continuou a provocar, nas últimas horas, o ministro do STF Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio da plataforma no Brasil. Em uma das postagens mais moderadas, ele afirmou que o X é a maior fonte de notícias no Brasil. "É o que o povo quer. Agora o tirano Voldemort [apelido dado a Moraes, em referência ao vilão da série Harry Potter] está esmagando o direito das pessoas à liberdade de expressão."

Na sequência, prometeu publicar neste domingo (1) uma "longa lista de crimes" supostamente cometidos por Moraes (com marcação do perfil do ministro no X), acompanhada das leis que teriam sido violadas. "Ele não precisa obedecer à legislação dos EUA, mas às leis do seu próprio país. É um ditador e uma fraude, não um juiz."

Top Brazilian Judge

Na cobertura internacional, Alexandre de Moraes sai como protagonista, personificando o STF. Como no post do HuffPost Politics, em que a decisão é creditada, no título, a "importante juiz brasileiro", com fotos de Musk e Moraes. É o mesmo tom do alerta da agência Associated Press, "A top Brazilian judge".

