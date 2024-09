Al Jazeera acusa Israel de invadir sua sucursal na Cisjordânia

São Paulo

A rede Al Jazeera disse neste sábado (21) —já manhã de domingo (22), no horário local— que soldados de Israel invadiram a sucursal do veículo em Ramallah, na Cisjordânia, com uma ordem de fechamento.

O canal, com sede no Qatar, exibiu imagens ao vivo antes que a transmissão fosse interrompida. Segundo a rede de TV, homens das Forças Armadas israelenses disseram ao chefe de reportagem Walid al-Omari que o escritório deve ficar fechado por 45 dias.

Segundo Omari, um dos soldados mencionou uma ordem judicial para o fechamento. A equipe foi informada de que tinha cerca de 15 minutos para sair do escritório.

Escritório da rede de TV Al Jazeera em Doha, no Qatar - KARIM JAAFAR/AFP

Omari ainda afirmou que equipamentos de transmissão foram danificados e que um poster da jornalista Shireen Abu Akleh, que foi morta em uma operação de Israel na Cisjordânia em 2022, foi rasgado.

O Sindicato dos Jornalistas Palestinos condenou a ação israelense em um comunicado. "Essa decisão militar arbitrária é considerada uma nova violação contra o trabalho jornalístico e midiático, que tem exposto os crimes da ocupação contra o povo palestino."

O episódio é mais um capítulo da atuação do governo israelense contra a emissora. Em abril, o Parlamento israelense deu aval a um projeto de lei que vetava a transmissão em Israel de meios de comunicação estrangeiros que ameaçassem a segurança do Estado.

Aprovada por 71 votos favoráveis e 10 contrários em maio, a lei permite que o ministro das Comunicações proíba a transmissão de conteúdos de canais estrangeiros e mande fechar seus respectivos escritórios se o gabinete do premiê avaliar que a emissora ameaça a segurança nacional. Medidas do tipo precisam da aprovação do governo ou do gabinete de segurança, segundo a imprensa local.

Na ocasião da aprovação da lei, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu chamou a emissora de "terrorista".



A Al Jazeera chamou a acusação de "uma mentira perigosa e ridícula" e jurou manter sua cobertura na área, se necessário recorrendo à Justiça. Ela já tinha negado imputações similares em outras ocasiões, replicando que Tel Aviv ataca seus funcionários na Faixa de Gaza sistematicamente.

O canal foi criado em 1996 pelo emir Hamad bin Khalifa Al Thani, pai do atual líder do Qatar. O pequeno país do Oriente Médio atua desde antes do atual conflito entre Israel e Hamas como mediador importante em negociações entre atores e inimigos da região.

A Al Jazeera se popularizou no Ocidente com a cobertura, contrastante com a maioria dos veículos ocidentais, da Guerra do Iraque e da invasão americana do Afeganistão.