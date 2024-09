Ataque de Israel no Líbano fere jornalista durante transmissão ao vivo; veja

São Paulo

Um jornalista foi atingido no Líbano enquanto dava uma entrevista à TV nesta segunda-feira (23).

O jornalista libanês Fadi Boudia em entrevista à emissora iraquiana iNews antes de sua casa ser atingida por bombardeio de Israel - Reprodução/iNews TV

Fadi Boudia ficou ferido depois que um ataque de Israel aonde ele vive, o vale de Bekaa —local distante da fronteira conflituosa que vinha sendo poupado na guerra Israel-Hamas—, fez com que as janelas de sua casa explodissem.

Ele, que é editor-chefe do veículo libanês Maraya International Network, voltado para a análise geopolítica, falava ao canal iraquiano iNews sobre as repercussões da agressão israelense ao Líbano no momento do ataque, captado pela câmera.

A imprensa libanesa afirmou que ele ficou ferido, mas não há mais informações sobre seu estado.

Israel realizou na madrugada desta segunda o maior bombardeio contra o Líbano desde o início do conflito com o Hamas. Ao menos 492 pessoas morreram, e outras 1.645 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde em Beirute.