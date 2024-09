Como o presidente da Suprema Corte dos EUA moldou sequência de vitórias de Trump

The New York Times

Em fevereiro, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts, enviou a seus oito colegas um memorando confidencial que irradiava frustração e certeza.

O ex-presidente Donald Trump, buscando retomar a Casa Branca, havia feito um apelo ousado e de última hora aos juízes. Ele queria que eles bloqueassem seu julgamento criminal, que se aproximava rapidamente, sob a acusação de tentar anular a eleição de 2020, argumentando que ele estava protegido pela imunidade presidencial.

Qualquer que seja a decisão da corte, ela poderá ter consequências duradouras para a próxima eleição, para o alcance do poder presidencial e para a reputação abalada do próprio tribunal.

O memorando de Roberts, que deu início à discussão formal dos juízes sobre a possibilidade de ouvir o caso, ofereceu uma crítica contundente a uma decisão de um tribunal inferior e uma prévia surpreendente de como a Corte decidiria mais tarde, de acordo com várias pessoas que viram o documento.

Presidente da Suprema Corte dos EUA, John Roberts,durante sessão conjunta do Congresso dos EUA, em Washington - Leah Millis - 4.fev.20/Reuters

Roberts criticou o parecer do tribunal de apelação que deu luz verde ao julgamento de Trump, chamando-o de inadequado e mal fundamentado. Em um ponto-chave, ele reclamou, os juízes de primeira instância "não conseguiram lidar com as questões mais difíceis". Ele escreveu não apenas que a Suprema Corte deveria aceitar o caso —o que paralisaria o julgamento— mas também como os juízes deveriam decidir.

Em um trio importante de casos relacionados ao 6 de Janeiro, o tribunal se viu mais envolvido na política presidencial do que em qualquer outro momento. O presidente da Suprema Corte reagiu usando sua autoridade para orientar decisões que beneficiaram Trump, de acordo com uma análise do New York Times que revelou novas informações abrangentes sobre a tomada de decisões do tribunal

Outro caso envolveu uma troca altamente incomum. Em abril, Roberts designou o juiz Samuel Alito para escrever uma opinião majoritária dizendo que os promotores haviam ido longe demais ao apresentar acusações de obstrução contra alguns invasores do Capitólio. Porém, no final de maio, ele próprio assumiu o caso.

Não está claro quem iniciou a mudança e por quê. A mudança ocorreu dias depois que o Times informou que uma bandeira de cabeça para baixo, símbolo do movimento Stop the Steal, havia sido hasteada do lado de fora da casa de Alito após o ataque ao Capitólio. Embora esse momento seja sugestivo, não está claro se as duas coisas estão relacionadas. Todos os nove juízes se recusaram a responder às perguntas por escrito do Times, disse um porta-voz da Suprema Corte.

Durante as discussões de fevereiro sobre o caso de imunidade, o mais importante dos três, alguns dos juízes conservadores queriam agendá-lo para o próximo mandato. Isso teria adiado os argumentos orais até outubro e quase certamente empurraria uma decisão para depois das eleições. Mas Roberts deu apoio crucial para que o caso histórico fosse julgado antes, ficando do lado dos liberais.

Presidente da Suprema Corte dos EUA, John Roberts, durante jantar no Museu Nacional, em Washington - Sarah Silbiger - 23.maio.23/Reuters

Depois, ele os congelou. Depois que ele circulou seu rascunho de opinião em junho, a juíza Sonia Sotomayor sinalizou uma disposição de concordar com alguns pontos na esperança de moderar a opinião. Embora Roberts geralmente favoreça o consenso, ele não aceitou a abertura. Quando a corte se dividiu em 6 a 3, conservadores versus liberais, Sotomayor começou a alertar sobre o perigo para a democracia.

Em seus escritos sobre o caso de imunidade, o presidente da Suprema Corte parecia confiante de que seus argumentos se elevariam acima da política, convenceriam o público e resistiriam ao teste do tempo. "Em um caso como este, concentrar-se em 'resultados transitórios' pode ter consequências profundas para a separação de Poderes e para o futuro de nossa República", escreveu ele. "Nossa perspectiva deve ser mais clarividente."

Mas a reação do público à decisão não foi nada parecida com o que suas frases grandiosas pareciam prever.

Tanto os conservadores quanto os liberais viram a decisão como uma vitória épica para Trump. O ex-presidente e seus partidários exultaram com a decisão, que expandiu enormemente a imunidade presidencial e adiou qualquer julgamento até bem depois da eleição —se é que isso acontecerá.

Para os democratas, os juízes nomeados pelos republicanos estavam ignorando o violento ataque ao Capitólio e abandonando o princípio fundamental de que ninguém está acima da lei. O presidente da Suprema Corte, que há muito tempo havia dito que queria manter a corte fora da política, a havia mergulhado ainda mais nela.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Agora, sua opinião é o principal documento em um drama jurídico, à medida que a juíza que preside o julgamento há muito adiado, Tanya Chutkan, analisa o que o tribunal quis dizer e como seguir em frente.

"É um parecer estranho e extenso", diz William Baude, professor de direito da Universidade de Chicago e ex-assessor de Roberts. "É difícil dizer o que exatamente ele está tentando fazer."

Outros disseram que a decisão não estava vinculada à lei. "Certamente não está realmente ligada à Constituição", disse Stephen R. McAllister, professor de direito da Universidade de Kansas e ex-assessor do juiz Clarence Thomas.

Opinião não assinada de Roberts

Dois anos antes, quando os outros juízes conservadores derrubaram o caso Roe vs. Wade, o presidente da Suprema Corte havia sido deixado de lado enquanto buscava um meio-termo que restringisse, mas não eliminasse, o direito constitucional ao aborto. Ao não conseguir persuadir um único colega a adotar sua abordagem, ele pareceu perder o controle do tribunal. Neste período, ele parecia determinado a recuperá-lo.

Em fevereiro, os juízes ouviram argumentos sobre uma questão provocativa. A 14ª Emenda da Constituição, adotada após a Guerra Civil, contém um texto que impede que insurrecionistas ocupem cargos públicos. Então, o Colorado poderia expulsar Trump da cédula de votação em suas primárias republicanas, criando um obstáculo para sua campanha presidencial?

Embora todos os nove juízes tenham concordado que Trump deveria permanecer nas cédulas estaduais, quatro dos conservadores estavam pressionando para ir além e decidir que a proibição da Constituição exigiria uma ação do Congresso para entrar em vigor. Essa decisão ofereceria maior proteção a Trump: para impedi-lo de assumir o cargo se ele fosse reeleito, o Congresso teria que votar para aplicar a proibição de insurreição.

Isso deixou o presidente da Suprema Corte no controle do resultado. Por fim, ele ficou do lado dos quatro conservadores em um parecer que ele escreveu, mas que não foi assinado. Embora a decisão tenha sido 9 a 0, os juízes não haviam chegado a um acordo verdadeiro.

Kamala x Trump De Washington, a correspondente da Folha informa o que importa sobre a eleição dos EUA Carregando...

Redefinição da imunidade presidencial

O caso de imunidade, Trump vs. EUA, determinaria se e como o antigo e futuro presidente poderia ser processado sob a acusação de tentar anular uma eleição.

Thomas disse aos colegas que não queria ver a corte envolvida em batalhas políticas. Neil Gorsuch concordou. O assunto era importante demais para ser apressado, disse ele, e os advogados do caso precisariam de tempo para preparar seus argumentos mais fortes.

Com esse cronograma, a Suprema Corte não decidiria a questão da imunidade até depois da disputa presidencial. Se Trump ganhasse, ele poderia ter o processo criminal arquivado.

Mais uma vez, a posição do presidente da Suprema Corte prevaleceu: ele preferiu ouvir o caso durante o mandato atual, e Kavanaugh foi receptivo. Os argumentos orais foram marcados para dois meses depois. Embora relativamente rápido para os padrões usuais da corte, esse prazo frustrou muitos democratas.

Quando os juízes se reuniram em particular logo após os argumentos, os seis conservadores votaram a favor de Trump e da grande expansão da imunidade presidencial. Os três liberais votaram contra.

A decisão sobre a imunidade, que foi emitida em 1º de julho e desencadeou um tumulto nacional, refletiu um tribunal dividido em dois.

Manifestantes anti-Trump protestam do lado de fora da Suprema Corte dos EUA enquanto juízes emitem decisões em casos pendentes no último dia do mandato do tribunal em Washington, em 1º de julho de 2024 - Leah Millis - 1.jul.24/Reuters

A maioria concedeu imunidade total a Trump. O parecer não disse se algum dos crimes de que ele foi acusado era passível de processo.

A linguagem de Roberts no texto parecia ter a intenção de se manter acima da briga, estendendo as proteções a "todos os ocupantes do Salão Oval, independentemente de política ou partido". Mas em uma divergência contundente, Sotomayor escreveu que a opinião da maioria deu a Trump "toda a imunidade que ele pediu e muito mais". Além disso, escreveu ela, protegeu "atos de traição", transformou o presidente em "um rei acima da lei" e, em última análise, fez com que ela "temesse por nossa democracia".

O líder do tribunal respondeu que os juízes liberais "dão um tom de desgraça assustadora que é totalmente desproporcional ao que o tribunal realmente faz hoje".

A decisão sobre a imunidade propôs três categorias de proteção para ex-presidentes acusados de terem cometido crimes durante o exercício do cargo: imunidade absoluta para as responsabilidades essenciais estabelecidas na Constituição, imunidade parcial para todas as outras condutas oficiais e nenhuma imunidade para atos privados que não se enquadrem nos deveres presidenciais.

Mas muitos especialistas jurídicos disseram que não conseguiam entender como a decisão deveria ser aplicada. Até mesmo Amy Coney Barrett, que participou de grande parte do parecer, escreveu que ele poderia ter sido mais claro.

Agora, uma pessoa, acima de todas as outras, está encarregada de interpretar a decisão no caso Trump vs. Estados Unidos: Chutkan, que estava presidindo o julgamento que foi interrompido quando o presidente do Supremo enviou seu memorando e o tribunal aceitou o caso. Desde então, Trump foi condenado por falsificar registros de negócios em Nova York, mas a sentença foi adiada para depois da eleição, e três outras tentativas de processá-lo, pelo menos por enquanto, não deram certo.

Dicas do Editor Receba no seu email a seleção de notícias feita pelo diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila Carregando...

Para que o julgamento perante Chutkan seja retomado, ela deve examinar a acusação, que os promotores reformularam após a decisão da Suprema Corte, e decidir quais acusações contra Trump podem sobreviver.

Ambos os lados poderão recorrer de sua interpretação das novas regras de imunidade. É provável que haja mais atrasos. Suas conclusões poderão ser enviadas para o tribunal de apelação em Washington. E, então, a mesma questão, de quão responsável Trump pode ser considerado por tentar anular uma eleição, provavelmente voltará aos nove juízes da Suprema Corte.