Era um vício, diz homem que dopava ex-mulher para ser estuprada na França

São Paulo

Dominique Pélicot, 71, o homem acusado de dopar a esposa ao longo de uma década para que dezenas de desconhecidos pudessem estuprá-la na França, admitiu nesta terça (17) os crimes imputados contra ele.

"Eu sou um estuprador", afirmou Pélicot no tribunal de Avignon, cidade no sul francês onde ocorre o julgamento desde o começo do mês. "Peço à minha esposa, aos meus filhos e aos meus netos que aceitem as minhas desculpas. Lamento o que eu fiz. Peço seu perdão, mesmo que não seja perdoável."

Manifestantes participam de uma manifestação em apoio a Gisele Pelicot em Paris neste sábado (14) - Ian Langsdon/AFP

A brutalidade do caso chocou o país e ganhou projeção internacional desde que detalhes se tornaram públicos. Em paralelo, vem estimulando debates sobre a violência contra a mulher. No último sábado (14), milhares de pessoas foram às ruas em várias cidades francesas para demonstrar apoio à vítima.

Gisèle Pélicot, 72, sofreu ao menos 92 estupros de 2011 a 2020, segundo os investigadores. Ela era dopada com ansiolíticos pelo marido, que procurava outros homens em um site de relacionamento para violentá-la.

Pélicot enfim compareceu ao tribunal nesta terça depois que autoridades decidiram adiar o depoimento, na semana passada, sob a justificativa de que o réu tinha problemas de saúde. Diante do juiz, ele admitiu culpa e afirmou que os outros homens foram cúmplices. "Todos sabiam [que cometiam estupros]. Eles não podem dizer o contrário."

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Além dele, mais 50 homens, com idades de 26 a 74 anos, estão nos bancos dos réus. Alguns argumentaram que, ao cometer o crime, acreditavam estar participando de fantasias sexuais do casal. Em seu depoimento, Gisèle disse que não houve consentimento com nenhum deles.

Todos são acusados de estupros de vulnerável e podem receber penas de até 20 anos de prisão. No caso de Pélicot, também pesa a denúncia de violação de privacidade, uma vez que ele filmava os abusos.

O caso veio à tona depois da captura de Pélicot em 2020. Ele foi flagrado em um shopping filmando as partes íntimas de uma mulher, por baixo de sua saia. Nos dias que se seguiram à prisão, os investigadores encontraram em seus computadores cerca de 4.000 fotos e vídeos de sua esposa inconsciente e sendo estuprada por dezenas de homens.

Pélicot não está se escondendo das acusações contra ele, afirmou a advogada do réu, Béatrice Zavarro. Ao fazer uma espécie de mea culpa, o homem mencionou episódios traumáticos que teriam acontecido em sua infância e na adolescência. Ele disse que foi estuprado por um enfermeiro aos 9 anos e que participou do estupro coletivo de uma mulher com deficiência aos 14.

Os acontecimentos no passado, afirmou, ajudaram a desencadear um comportamento abusivo. "Tornou-se uma perversão, um vício", disse no tribunal.

Gisèle, por sua vez, tornou-se uma espécie de símbolo da luta contra a violência sexual na França. De acordo com seus advogados, ela abriu mão de um julgamento a portas fechadas para dar visibilidade ao caso e estimular outras mulheres a denunciarem os agressores. Também tenta conscientizar a população sobre os perigos da perda de consciência induzida por drogas.

Ao sair do tribunal, Gisèle foi aplaudida por manifestantes e recebeu um buquê de flores. "Nem por um segundo suspeitei deste homem em quem eu confiava totalmente", disse ela durante a audiência. "Eu amei esse homem por 50 anos. Eu teria colocado as duas mãos no fogo por ele."

Gisèle Pelicot concede entrevistas ao deixar tribunal em Avignon, no sul da França - Christophe Simon/AFP

Na semana passada, Gisèle afirmou que seu mundo estava desabando após ser informada do caso —ela diz que não se lembra dos estupros. Psiquiatras e psicólogos que atuam na investigação, por sua vez, afirmaram que o principal réu não tem "anomalia mental", mas foi consumido por "fantasias obsessivas" que se aproximam da necrofilia (atração sexual por cadáveres).

O jornal britânico The Guardian noticiou que Pélicot fez pelo menos um discípulo. Investigadores dizem que Jean Pierre, 63, um dos réus no caso, copiou as técnicas do cúmplice para que a própria mulher fosse violentada.

Devido à complexidade do caso, o julgamento deverá se estender até dezembro. "Nunca deveria ter feito isso. Estraguei tudo. Perdi tudo e devo pagar por isso", afirmou Pélicot nesta terça.