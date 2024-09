Família sepulta menina de 9 anos morta em ataque com pagers no Líbano

The New York Times

Os enlutados se reuniram no vilarejo de Saraain nesta quarta-feira (18) para o funeral da mais jovem vítima confirmada do ataque com pagers no Líbano: Fatima Abdullah, 9.

"O inimigo nos matou usando esse pequeno dispositivo!", cantavam ao caminhar pela grama seca de um cemitério. "Eles mataram nossa filha Fatima!"

Zeinab Mousawi, uma tia, disse que Fatima tinha acabado de voltar para casa após seu primeiro dia de aula na quarta série, pouco antes do ataque. Muitos dos que estavam de luto eram amigos de escola de Fatima, com os rostos contorcidos pela dor e pelo choque diante da morte violenta de alguém tão jovem.

Sepultamento de Fatima Abdullah, menina de 9 anos entre os mortos no ataque de pagers, no Líbano - Diego Ibarra Sanchez - 18.set.24/NYT

Ela foi uma das duas crianças mortas nos ataques de terça-feira (17) que, segundo as autoridades libanesas, deixaram pelo menos 12 pessoas mortas e quase 2.800 feridas. O ministro da Saúde do Líbano, Firass Abiad, disse nesta quarta que uma segunda criança havia morrido devido aos ferimentos sofridos no ataque. O Hezbollah, grupo armado libanês cujos membros eram os alvos aparente das explosões, identificou esta segunda criança como Bilal Kanj, 11.

No ataque, pagers em todo o Líbano explodiram simultaneamente às 15h30min. Autoridades americanas e de outros países informadas sobre a operação disseram que Israel havia programado os dispositivos para emitir bipes por vários segundos antes de explodir.

As vítimas incluíam cerca de 300 pessoas que sofreram ferimentos graves —principalmente ferimentos nos olhos, rosto e membros— e outras que perderam mãos ou dedos, disse Abiad.

Israel não confirmou nem negou o envolvimento nas explosões.

Familiares e amigos prestam homenagem a Fatima Abdullah durante seu sepultamento - Diego Ibarra Sanchez - 18.set.24/NYT

Fatima estava na cozinha, na terça-feira, quando um pager sobre a mesa começou a apitar, disse sua tia. Ela pegou o aparelho para levá-lo ao pai e o estava segurando quando explodiu, mutilando seu rosto e deixando o quarto coberto de sangue, disse ela.

"Fatima estava tentando fazer cursos de inglês", disse Mousawi. "Ela adorava inglês."

Seu funeral foi realizado no Vale de Bekaa, no Líbano, uma área rural na fronteira com a Síria que é conhecida como uma fonte profunda de apoio ao Hezbollah. Muitos dos feridos na terça-feira estavam no Vale de Bekaa e nos subúrbios do sul de Beirute, a capital, todos conhecidos como redutos do Hezbollah.

Familiares e amigos lamentam morte de Fatima Abdullah em cima de seu caixão - Diego Ibarra Sanchez - 18.set.24/NYT

Antes de caminharem para o cemitério, os enlutados se reuniram na praça da cidade, onde mulheres enxugaram as lágrimas do rosto da mãe de Fatima, que chorava. Um líder religioso local os conduziu em uma oração e implorou a Deus por justiça.

Sumaya Mousawi, primo de Fatima, disse que pelo menos 30 pessoas em sua cidade natal, Nabi Sheet, ficaram feridas no ataque, muitas delas nos olhos ou no estômago. Ele disse que Israel pagaria pelo que havia feito.

"Não temos medo —o inimigo está se escondendo em abrigos, nós não", disse ele. "Temos mísseis, somos fortes e estamos prontos para a guerra."