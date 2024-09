Grupo haitiano de cidade alvo de fake news faz denúncia criminal contra Trump e Vance nos EUA

São Paulo

Um grupo que representa a comunidade haitiana na cidade de Springfield, no estado de Ohio, anunciou nesta terça-feira (24) que fez uma denúncia criminal contra o candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Donald Trump, e seu vice de chapa, o senador J.D. Vance.

Em diversas entrevistas e discursos em comícios, Trump e Vance espalharam o boato, já desmentido, de que imigrantes haitianos em Springfield estariam comendo animais de estimação de vizinhos —o ex-presidente repetiu a fake news durante o debate contra Kamala no último dia 10.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e o senador por Ohio, J.D. Vance, candidatos a presidente e vice-presidente dos EUA pelo Partido Republicano, participam de evento em memória do 11 de Setembro em Nova York - Adam Gray - 11.set.24/AFP

A Haitian Bridge Alliance disse que invocou seu direito de acusar criminalmente Trump e Vance dada a omissão da promotoria local. O grupo denunciou os candidatos por crimes como atrapalhar serviços públicos, alarme falso, assédio midiático e ameaça, entre outros. As informações foram divulgadas pelo escritório de advocacia que representa a entidade.

Os ataques e notícias falsas colocaram Springfield no centro das atenções nos EUA e inflamaram o debate anti-imigração no país. A cidade precisou esvaziar o prédio da Prefeitura depois que recebeu uma ameaça de bomba supostamente realizada por um morador revoltado com a imigração, e cancelou um festival que celebraria a cultura e a diversidade da cidade de cerca de 60 mil habitantes e aconteceria entre os dias 27 e 28 de setembro.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Quase um quarto da população de Springfield vem do Haiti —cerca de 15 mil cidadãos do país caribenho se mudaram para o município nos últimos anos graças à oferta de emprego de empresas como montadoras de carros e fabricantes de chips. A imensa maioria tem autorização para viver e trabalhar nos EUA e não está em situação irregular.

Vance também é responsável por ataques considerados racistas contra os imigrantes de Springfield, como quando disse, sem provas, que a presença dos haitianos na cidade aumentou o risco de doenças como tuberculose e aids.

No último dia 15, Vance, que é senador por Ohio, estado onde fica Springfield, defendeu suas falas que espalharam a notícia falsa. "Se eu tiver que inventar histórias para que a imprensa preste atenção no sofrimento do povo americano, então é isso que eu vou fazer", disse em entrevista à emissora CNN. Mais tarde, Vance afirmou que, por inventar, ele quis dizer fazer com que a mídia olhe para reclamações que recebe de eleitores.