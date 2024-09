Hezbollah dispara mais de 100 mísseis contra o norte de Israel

AFP

O Hezbollah disparou mais de 100 mísseis contra o norte de Israel na madrugadas deste domingo (22). O grupo terrorista afirmou que atacou instalações de produção industrial e uma base aérea perto de Haifa. As Forças de Defesa de Israel (FDI) dizem que os foguetes foram disparados "em direção a áreas civis".

O grupo extremista afirmou em um comunicado que o lançamento de foguetes perto de Haifa faz parte de sua resposta aos ataques desta semana.



"Em uma resposta inicial" às explosões de pagers e walkie-talkies na terça e quarta-feira, atribuídas a Israel, o Hezbollah "bombardeou os complexos industriais militares" do norte de Israel com "dezenas" de foguetes Katyusha, Fadi-1 e Fadi-2, detalhou o grupo.



O Hezbollah também afirmou que durante a noite atacou duas vezes a "base e aeroporto de Ramat David", a cerca de 45 quilômetros da fronteira, com "dezenas" de foguetes Fadi-1 e Fadi-2 "em resposta aos repetidos ataques israelenses direcionados a diferentes regiões libanesas e que causaram a morte de muitos civis".



Ramat David é um dos alvos mais no interior do território israelense que o grupo afirma ter atingido. Ambas as localidades apareciam em imagens de drones divulgadas pelo Hezbollah nos últimos meses.



O exército israelense indicou, por sua vez, que mais de 100 projéteis foram disparados do Líbano nas primeiras horas da manhã de domingo e acrescentou que os bombeiros estavam trabalhando para apagar as chamas provocadas pelas munições que caíram.



"Cerca de 85 projéteis foram identificados cruzando do Líbano para o território israelense" pouco depois das 6h locais, enquanto em um bombardeio anterior que começou pouco antes das 5h locais, "cerca de 20 projéteis foram identificados cruzando do Líbano", disse o exército.

Equipes de emergência trabalham em um local de casas danificadas após um ataque mísseis direcionados do Líbano para o norte de Israel na manhã de 22 de setembro - Shir Torem/Reuters



Em resposta, o exército israelense indicou que lançou novos bombardeios contra alvos do Hezbollah no Líbano. "O exército israelense está bombardeando atualmente alvos da organização terrorista Hezbollah no Líbano", diz um comunicado.



A Agência de Defesa Civil de Israel ordenou no domingo o fechamento de todas as escolas nas regiões do norte do país pelo menos até segunda-feira às 18h.



O Hezbollah, poderoso ator político e militar no Líbano, abriu uma frente na fronteira com Israel há quase um ano, após o início da guerra na Faixa de Gaza, em apoio ao seu aliado islamista Hamas, no poder nesse território palestino. Os duelos de artilharia entre os dois países são quase diários na fronteira há meses, mas estão se tornando cada vez mais frequentes e intensos.