Hezbollah e Israel voltam a trocar fogo

Tel Aviv

As forças do Hezbollah e de Israel retomaram os ataques mútuos na madrugada desta terça (24, noite da véspera no Brasil).

As escaramuças ocorreram após o mais violento dia no confronto entre os rivais desde a guerra de 2006.

Cerca de 500 libaneses morreram naquilo que Tel Aviv disse ser uma nova fase da guerra iniciada quando o grupo palestino Hamas, aliado do Hezbollah, atacou o Edtado judeu há quase um ano.

Foguetes disparados do sul do Líbano são interceptados pelo sistema de defesa aérea Iron Dome de Israel sobre a região da Alta Galiléia, no norte de Israel - Jalaa Marey /AFP

Nesta madrugada, os foguetes do Hezbollah miraram a região de Nazaré, na Galileia. Não houve feridos até aqui, e cerca de 20 projéteis foram abatidos.

Já a retaliação israelense se foi, segundo o Exército, contra as bases de lançamento no Sul do Líbano. Ainda não há relatos de vítimas e danos.