Israel lança maior bombardeio contra o Hezbollah, no Líbano

Beirute, Líbano | AFP

A agência de notícias libanesa e jornalistas da AFP informaram nesta segunda-feira (23) sobre dezenas de bombardeios israelenses no sul e no leste do Líbano. Eles teriam deixado ao menos um civil morto, após Israel aconselhar a população a "se afastar" das posições do grupo islamista.

A agência ANI indicou que "aviões de guerra inimigos lançaram mais de 80 bombardeios em meia hora" na região de Nabatiyeh, no sul do país. Também houve ataques na zona de Tiro.

Também ocorreram "intensos ataques no vale do Becá", no leste.

Pessoas na praia de Tiro, no sul do Líbano, observam colunas de fumaça decorrentes de ataques de Israel na região da fronteira - 22.set.24/Aziz Taher/Reuters

Correspondentes da AFP no sul e no leste relataram bombardeios potentes.

Esses bombardeios mataram "um civil e feriram dois membros de sua família", assim como outras quatro pessoas, acrescentou a ANI.

Uma fonte do Hezbollah, que pediu anonimato, detalhou que os ataques no vale do Becá foram dirigidos contra o leste e oeste da região.

O exército israelense aconselhou, na madrugada desta segunda, a população libanesa a "se afastar" das posições do Hezbollah no sul do país e advertiu que continuará lançando bombardeios mais "importantes e precisos" contra o grupo islamista pró-iraniano.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse neste domingo (22) que seu país atingiu o grupo armado libanês Hezbollah "de formas que eles não poderiam imaginar". "Se eles ainda não entenderam o recado, eu prometo, eles vão entender", afirmou o premiê.

Tel Aviv e o Hezbollah realizaram uma intensa troca de mísseis e foguetes ao longo da manhã. As Forças Armadas israelenses afirmam ter atingido 290 alvos e destruído milhares de lançadores de foguetes do grupo armado no sul do Líbano.

No domingo, o vice-secretário geral do Hezbollah, Naim Qassem, disse que o grupo entrou em uma nova etapa do conflito com Israel, que agora se trata de "uma batalha imprevisível de acerto de contas".