Lula diz que governo não terceiriza responsabilidade por queimadas e mira Musk em discurso na ONU

Nova York

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira (24), que o governo não terceiriza responsabilidade pela onda de queimadas que assola o Brasil. Ele também usou seu discurso na ONU para fazer uma crítica velada ao empresário Elon Musk, dono da rede social X, banida do Brasil por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

"O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. Dois mil e vinte e quatro caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, secas e inundações na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de mortes e de destruição", disse Lula.

"No sul do Brasil tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza responsabilidades nem abdica da sua soberania".

Em outro trecho de seu discurso, Lula fez uma referência a Musk, sem mencioná-lo nominalmente.

Disse que não é possível intimidar-se por corporações ou plataformas digitais que se julgam acima da lei.

"O futuro de nossa região [América Latina] passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrenta todas as formas de discriminação. Que não se intimida ante indivíduos, corporações ou plataformas digitais que se julgam acima da lei", declarou.

"A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital".

Lula discursou na manhã desta terça na 79ª Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Como é tradição, o presidente brasileiro foi o primeiro líder a falar, depois do presidente do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente da Assembleia-Geral, Philemon Yang (Camarões).

O presidente Lula (PT) discursa na Cúpula do Futuro, na sede das Nações Unidas, em Nova York. - David Dee Delgado-22.8.2024/Reuters/REUTERS

O pronunciamento do petista durou cerca de 19 minutos, quatro a mais do que o pedido pelo presidente da assembleia. Ao contrário do que ocorreu dois dias atrás, durante a Cúpula do Futuro, ele não teve o microfone cortado quando excedeu o tempo.

Lula abordou em seu discurso as guerras na Ucrânia e em Gaza. No caso do Leste Europeu, ele divulgou a iniciativa que seu assessor internacional, Celso Amorim, e o regime chinês impulsam conjuntamente para tentar estabelecer um processo de paz —a proposta é rejeitada pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Essa é a mensagem do entendimento de seis pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades", afirmou.

No caso do Oriente Médio, ele criticou ações de Israel e disse que o que começou com um ato terrorista se tornou "punição coletiva de todo o povo palestino".

"O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo", disse. No início de sua fala, Lula fez um cumprimento especial à delegação palestina, quando foi aplaudido.

Lula também prestou solidariedade à Cuba e criticou as sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos contra a ilha.

Mas ignorou e não fez qualquer menção à deriva autoritária na Venezuela. O ditador Nicolás Maduro é aliado histórico do petista, mas os dois têm se distanciado na medida em que o chavista aprofunda a repressão contra adversários no país vizinho.

Depois da abertura da Assembleia-Geral, Lula participará de um evento sobre democracia e contra os extremismos, também na sede da ONU. A reunião foi organizada pelos governos do Brasil e da Espanha.

Lula discursou no mesmo plenário da Assembleia-Geral no domingo (22), durante a Cúpula do Futuro. O evento é iniciativa de Guterres, que tenta construir um legado diante dos questionamentos sofridos pela entidade.

Durante a cúpula, Lula disse que o atual ritmo de implementação das metas de desenvolvimento sustentável acordadas pela ONU caminha para ser um fracasso coletivo.

A fala do presidente ocorre num momento em que o governo federal é pressionado por graves incêndios em diferentes biomas.

Brasil enfrenta a maior estiagem já registrada, com recordes de incêndios, cidades sob fumaça e rios com baixo volume de água ou em níveis desérticos. Além da repercussão internacional, o tema virou um problema de política interna para Lula, com governadores da oposição cobrando uma maior atuação na esfera federal.

A pauta do meio ambiente ganhou um contexto ainda mais central na agenda internacional de Lula uma vez que o país presidirá, no ano que vem, a conferência do clima da ONU —a COP30.

A reforma da governança global, por sua vez, é o principal tema de participação do chefe do Executivo na Assembleia-Geral deste ano. Lula participa pela nona vez do encontro das Nações Unidas.

O argumento da diplomacia brasileira é que as estruturas atuais, muitas desenhadas no pós-guerra, não refletem a atual geopolítica internacional.

Em seu pronunciamento em 2023, Lula falou sobre inclusão social, combate à fome e proteção ao ambiente —em particular a defesa da soberania e da preservação da Amazônia. O pronunciamento do ano passado foi desenhado para transmitir a mensagem de que o Brasil estava de volta à arena internacional depois de quatro anos de isolamento do bolsonarismo.