Lula diz que há zero solidariedade com o Haiti após reunião com premiê

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o primeiro-ministro do Haiti, Garry Conille, nesta segunda-feira (23) em Nova York. Depois do encontro, o petista disse que o mundo precisa ter responsabilidade e que há zero solidariedade internacional com a crise no país da América Central.

"Nós temos que assumir responsabilidade —não o Brasil, o mundo— com o Haiti. Não é possível. O país está se deteriorando e a solidariedade internacional, zero", disse Lula a jornalistas, ao deixar a missão do Brasil junto à ONU, onde a reunião ocorreu.

O presidente Lula (PT) se encontra com o primeiro-ministro do Haiti, Garry Conille, na Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos - Ricardo Stuckert - 23.set.24/Presidência da República

O Haiti atravessa uma grave crise que tem como principal fator o domínio de gangues criminosas sobre parte do território. No episódio mais tenso da crise, o então presidente Jovenel Moïse, 53, foi morto a tiros em sua residência na capital Porto Príncipe em 2021.

Uma missão multinacional de ajuda liderada pelo Quênia atua há meses no país para ajudar a polícia no combate aos grupos criminosos.

Apesar de ter sido aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, a atual missão no Haiti não é composta pelos tradicionais capacetes azuis, mas por agentes de segurança do país africano.

O Brasil, que encabeçou uma missão de paz que esteve no Haiti de 2004 a 2017, rechaçou enviar novamente tropas ao país. O governo Lula aceitou um envolvimento menor, no treinamento de policiais haitianos.

A meta é treinar até 400 agentes no Brasil, em turmas de 30, com início previsto para outubro. A capacitação deverá ser feita pela Polícia Federal.

O premiê haitiano disse, ao final do encontro, que Lula se comprometeu a buscar apoio de outros países para o enfrentamento à crise haitiana. "O presidente Lula, de forma generosa, comprometeu-se a mobilizar outros países a apoiar a situação no Haiti", afirmou.

Além da reunião com o haitiano, Lula participou nesta segunda de um almoço oferecido pelo primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Também participaram o presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, e os premiês do Canadá (Justin Trudeau), da Espanha (Pedro Sánchez) e de Barbados (Mia Mottley).

Mais tarde, Lula recebeu na missão brasileira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O principal tema da conversa foi o acordo comercial em negociação entre a União Europeia e o Mercosul.

As conversas técnicas estão avançadas, mas os dois lados reconhecem que não há no momento ambiente político para fazer o acordo avançar nas instâncias europeias. A ideia é tentar concluir as negociações técnicas o quanto antes, à espera de um momento propício para submeter o texto ao Parlamento Europeu.