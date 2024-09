Lula foca extrema direita, e Boric cobra mesmo tom para ditaduras de esquerda

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em sua reunião convocada com a Espanha para discutir movimentos extremistas, focou a crítica à extrema-direita, novamente sem mencionar a Venezuela, assim como havia feito mais cedo em seu discurso no plenário da Assembleia-Geral.

O presidente chileno, Gabriel Boric, por sua vez, aproveitou o encontro para atacar o regime de Nicolás Maduro e cobrar o mesmo tratamento crítico para ditaduras de esquerda. A crise na Venezuela é um ponto de divergência entre Brasília e Santiago.

O objetivo de Lula era usar o evento como plataforma para criticar desinformação e discurso de ódio, principalmente nas redes sociais. O evento foi coorganizado pelo presidente brasileiro e pelo premiê da Espanha, Pedro Sánchez.

O presidente Lula (PT) discursando na Assembleia Geral da ONU. - Angela Weiss/AFP/AFP

"Compreender por que a democracia se tornou alvo fácil para a extrema direita e suas falsas narrativas é um desafio compartilhado. O extremismo é sintoma de uma crise mais profunda, de múltiplas causas. A democracia liberal demonstrou-se insuficiente e frustrou as expectativas de milhões", disse Lula. "Fartura para poucos e fome para muitos em pleno século 21 é a antessala para o totalitarismo."

Em determinado momento, o brasileiro disse, sem mencionar nenhum país específico, que "a história nos ensinou que a democracia não pode ser imposta". "Sua construção é própria de cada povo e de cada país. Para resgatar sua legitimidade, precisamos recuperar a sua essência, e não apenas a sua forma", completou.

Em sua vez falar, Boric fez uma crítica a movimentos de esquerda que evitam criticar violações a garantias democráticas praticadas por aliados ideológicos.

"Precisamos adotar uma posição única de países progressistas. Violação de direitos humanos não podem ser julgadas conforme a cor do ditador de turno. Seja Netanyahu em Israel ou Maduro na Venezuela, Ortega na Nicarágua ou Putin na Rússia. Quer se autodefinam de esquerda ou direita, o que sejam", disse Boric.

"Nós, progressistas, precisamos ser capazes de defender princípios. Acho que às vezes fracassamos porque não usamos a mesma medida para julgar aqueles que estão do nosso lado. Já aconteceu muitas vezes na América Latino, e nos prejudicou muito. Já conversei muito com Lula sobre isso, como a venezuelização da nossa política interna causou prejuízo muito grande grande para as esquerdas".

Sánchez, por sua vez, apesar de crítico ao regime venezuelano, também não mencionou o país em sua fala. Ele destacou necessidade de coordenação entre os países contra a extrema-direita.

"O auge dos movimentos ultradireitistas obedecem também à boa coordenação interna entre seus promotores e responsáveis políticos. (...) Minha proposta seria que esta fosse a primeira de outras reuniões que façamos de maneira sistemática, que possamos coordenar uma resposta global a um fenômeno que é global mas chega nas nações", disse.

Como a Folha mostrou, o documento enviado por Lula e Sanchéz já focava o encontro numa crescente coordenação de movimentos de extrema direita no mundo e que as fake news têm sido usadas como arma por atores extremistas.

O presidente Emmanuel Macron (França) chegou atrasado ao encontro. Com ele, haviam representantes de 14 países no encontro organizado por Brasil e Espanha. Logo no início da reunião, Lula mencionou a ausência do homólogo francês. "Eu convidei o Macron para participar dessa reunião. Ele disse que viria, não sei se vai vir. Ele disse que viria nessa reunião", disse.

Muitos discursos mencionaram a importância da regulamentação de plataformas e redes sociais. O francês foi um desses.

"Se não tivermos ordem pública do digital que seja democrática, o nosso sistema vai explodir. Porque que sistema e as ideias conservadoras aumentam, porque as pessoas que têm ideias loucas, contra aborto e outras tantas, uma série de ideias que poderão se alastrar. Essas ideias circulam e ninguém vem dizer que isso é errado, isso é falso", disse.

"Quero frisar que na próxima reunião talvez devessmos criar equipe, porque somos promotores de uma agenda de regulação de ordem publica democrática digital", completou.

Além dos presidentes já mencionados, também estavam o de Cabo Verde, José Maria Neves; do Conselho Europeu, Charles Michel; os primeiros-ministros de Barbados, Mia Motley, do Canadá, Justin Trudeau, do Timor Leste, Xanana Gusmão, além dos representantes da Noruega, Colômbia, Quênia, México, Estados Unidos, Senegal e da ONU.