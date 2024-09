Maduro diz que líder da oposição lhe pediu clemência antes de sair da Venezuela

São Paulo

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quinta-feira (19) que o candidato que representou a coalizão opositora na eleição de julho, Edmundo González, pediu-lhe clemência para que conseguisse deixar o país. Alvo de mandado de prisão, o ex-diplomata está asilado na Espanha.

"Me dá vergonha alheia que o senhor González, que me pediu clemência, não tenha palavra com o que se empenhou e alegue sua própria covardia para tentar salvar sei lá o que", disse Maduro. "Ninguém pode alegar sua própria covardia e sua própria traição a seus seguidores em defesa própria."

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, discursa a apoiadores em Caracas, capital do país - Fausto Torrealba - 28.ago.24/Reuters

O ditador se referia às declarações feitas por González de que teria sido coagido a assinar uma carta no qual se compromete a acatar a sentença que confirmou sua derrota no pleito. O documento é assinado pelo ex-diplomata e pelo líder da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez.

Após o documento vir a público, González disse ter sido pressionado a assiná-lo para que conseguisse deixar o país. "Considerei que poderia ser mais útil livre do que preso e incapaz de cumprir as tarefas que me foram confiadas pelo soberano [Nicolás Maduro]", disse o ex-diplomata em um vídeo.

González ficou um mês escondido antes de pedir asilo à Espanha, poucos dias após a Justiça venezuelana emitir uma ordem de prisão contra ele. O ex-diplomata é acusado de desobediência das leis, falsificação de documentos públicos, conspiração, usurpação de funções e sabotagem. Em teoria, os crimes podem resultar na pena máxima de 30 anos de reclusão.

O opositor chegou a Madri em um avião da Força Aérea espanhola no último dia 8. Em áudio divulgado por seus assessores, afirmou que pretendia continuar lutando pela recuperação da democracia e pela liberdade dos venezuelanos a partir do exílio.

A líder da oposição, María Corina Machado, afirmou que a saída do candidato foi necessária para "preservar sua liberdade e sua vida", em meio a uma "brutal onda de repressão". Atualmente, 1.800 pessoas estão detidas por razões políticas na Venezuela, segundo a ONG Foro Penal.