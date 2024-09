Na ONU, Petro e Lula se esquivam de crise política na Venezuela

São Paulo

A Venezuela passa por uma crise política ainda maior que a dos últimos anos desde as eleições presidenciais, no final de julho, mas não foi tema dos discursos dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Assembleia-Geral da ONU.

Personagens centrais na negociação regional por uma saída diplomática no país vizinho, ambos discursaram nesta terça-feira (24) na plenária do órgão, em Nova York —o petista abriu o evento, seguindo a tradição na qual o Brasil inaugura as falas dos líderes, e Petro foi o sétimo a falar.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, durante discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York - Mike Segar/Reuters

Lula, que focou sua fala na guerra entre Israel e Hamas e na crise climática, nem sequer citou a Venezuela. A ausência do tema foi criticada pelo diretor da ONG Human Rights Watch no Brasil, César Muñoz.

"O presidente Lula abordou prioridades do Brasil em política externa. Porém, não fez nenhuma referência à situação dramática que vive a Venezuela. O silêncio não ajuda em nada as vítimas de abusos. O Brasil pode desempenhar um papel fundamental na defesa dos direitos humanos e na transição para a democracia", afirmou Muñoz pela rede social Threads.

Já Petro fez uma rápida menção ao vizinho, mas apenas para reforçar o ponto central de seu discurso —a crítica a países ricos— e quase em tom de defesa de Caracas. "É esse 1% mais rico da humanidade, a poderosa oligarquia global, que permite que se atirem bombas em mulheres, idosos e crianças de Gaza, do Líbano ou do Sudão, ou que se bloqueie economicamente os países rebeldes que não se encaixam em seu domínio, como Cuba ou Venezuela", afirmou o colombiano.

Não houve nenhuma referência dos dois às investidas de Nicolás Maduro contra a oposição após seus adversários questionarem a declaração de vitória do ditador feita pelos órgãos locais, mesmo sem apresentação das atas eleitorais que demonstrariam o resultado nas urnas. Tanto Petro quanto Lula vêm evitando críticas mais duras a Maduro, sob o argumento de que isso pode dificultar ainda mais as articulações com Caracas.

Sanções mais robustas ao setor petrolífero da Venezuela foram impostas pela primeira vez durante o governo do ex-presidente americano Donald Trump, em 2019, após a vitória de Maduro na eleição anterior, já contestada por opositores e líderes ocidentais. Caracas teve um alívio promovido por Joe Biden, mas a nova crise fez Washington retomar alguns bloqueios.

Regime e oposição afirmam que venceram o pleito de julho, embora só a oposição tenha divulgado as atas que tem em mãos. Os documentos, verificados por organizações independentes, dão vitória ao ex-diplomata Edmundo González, atualmente exilado na Espanha após ser alvo de um mandado de prisão do regime.

O assunto é de especial interesse à Colômbia —o país é o principal destino da diáspora venezuelana e hospeda mais de 2,8 milhões dos 7,7 milhões de migrantes e refugiados, seguida por Peru (1,5 milhão) e Brasil (568 mil).

Petro ainda alertou sobre as queimadas na amazônia, assim como Lula. "Hoje as coisas estão piores que há um ano", afirmou o líder colombiano, que falou no risco de se chegar a um ponto irreversível —o país divide parte do território da floresta com o Brasil. "Começou o fim."

Ao comentar sobre o conflito no Oriente Médio, outro ponto de seu discurso, Petro chamou o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, de criminoso. "O povo de Deus não é o povo de Israel, não é o povo dos EUA, o povo de Deus é a humanidade toda. As crianças de Gaza eram o povo de Deus. Estão matando o povo escolhido de Deus. As crianças da humanidade.