Partido de Scholz sai na frente em eleição local, diz boca de urna na Alemanha

O partido do primeiro-ministro Olaf Scholz, o SPD (Partido Social-Democrata da Alemanha), largou na frente nas eleições regionais do estado de Brandemburgo, no leste da Alemanha, segundo apontam pesquisas de boca de urna divulgadas neste domingo (22).

Se confirmado, o SPD terá barrado o avanço do partido de extrema direita AfD (Alternativa para a Alemanha), cuja vitória era dada como certa pelas pesquisas eleitorais até poucos dias atrás, quando os levantamentos detectaram novo fôlego do governismo nas urnas.

Manifestantes protestam contra o partido de extrema direita alemão AfD durante as eleições do estado de Brandemburgo em Potsdam, na Alemanha; na bandeira, se lê a frase 'contra nazistas' - Nadja Wohlleben - 22.set.24/Reuters

O SPD governa Brandemburgo desde 1990 e apostava nessa reviravolta, que parece ter se concretizado —a emissora ARD afirma que os governistas obtiveram 31% do voto contra 30% da AfD, enquanto o canal ZDF colocava o partido de centro-esquerda com 32% e a extrema direita, com 29%.

Uma derrota do SPD em Brandemburgo tinha o potencial de abrir uma crise na liderança do partido a um ano das eleições gerais que definirão quem será o próximo primeiro-ministro —setores da imprensa e do mundo político alemães já se perguntavam se a sigla sesquicentenária não deveria substituir Scholz como cabeça de chapa, a exemplo do que fez o Partido Democrata nos Estados Unidos ao pressionar pela desistência de Joe Biden.

Agora, a centro-esquerda ganha fôlego e coloca em xeque a narrativa de que os partidos tradicionais não são capazes de competir politicamente com a AfD —a sigla, que tem diretórios estaduais oficialmente considerados extremistas pelo órgão de inteligência interno do país, vinha de dois resultados fortes em eleições em estados da antiga Alemanha comunista, mais empobrecidos.

No último dia 1º, venceu na Turíngia, cujo líder é Björn Höcke —um político que tem na sua trajetória condenações na Justiça por utilizar frases nazistas e perdeu um processo de difamação contra manifestantes que o chamaram de fascista porque a Justiça entendeu que a descrição era precisa.

A AfD terminou em segundo lugar na vizinha Saxônia no mesmo dia e apostava em uma vitória em Brandemburgo para se consolidar como força política incontornável no país a um ano das eleições parlamentares.