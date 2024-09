Presidente do Irã acusa Israel de buscar 'guerra total' no Oriente Médio

São Paulo | Reuters e AFP

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, acusou Israel de tentar arrastar o Oriente Médio para uma guerra em larga escala ao atacar o Líbano e alertou para as "consequências irreversíveis" dessas ações nesta segunda-feira (23).

"Não desejamos ser a causa da instabilidade no Oriente Médio, pois suas consequências seriam irreversíveis. Queremos viver em paz, não em guerra", disse ele a jornalistas após chegar a Nova York para participar da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), que tem início nesta terça (24). "É Israel que está tentando criar esse conflito total."

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, participa de entrevista coletiva em Teerã, Irã, dias antes de viajar a Nova York - Atta Kenare - 16.set.24/AFP

Moderado, Pezeshkian prometeu uma política externa pragmática ao ser eleito presidente do Irã, em julho.

Seu apelo para resolver a guerra Israel-Hamas por meio do diálogo nesta segunda acontece depois de os israelenses realizarem intensos ataques aéreos contra o Líbano nesta segunda. Seu alvo eram os combatentes do Hezbollah, facção que tem no Irã um de seus maiores fiadores.

"Defenderemos qualquer grupo que esteja defendendo seus direitos e a si mesmo", disse Pezeshkian ao ser questionado se Teerã entrará no conflito entre Tel Aviv e o Hezbollah.

A política regional do Irã é definida em última instância pelo líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

De todo modo, Pezeshkian vem reiterando a postura anti-Israel do Irã e seu apoio aos movimentos de resistência em toda a região desde que assumiu a Presidência.

Questionado se seu país pretendia retaliar contra o assassinato de Ismail Haniyeh, líder da ala política do grupo terrorista Hamas, ocorrem seu país no final de julho, ele respondeu: "Responderemos no momento e no local apropriados".

Embora o Estado judeu não tenha admitido a autoria da ação, tanto o Irã quanto o Hamas o culpam pela operação, o que intensificou os temores de um conflito direto entre Teerã e Tel Aviv. Até o momento, porém, não houve nenhuma ação nesse sentido.

Três funcionários do alto escalão iraniano disseram à agência de notícias Reuters em agosto que Teerã travou um diálogo intenso com os Estados Unidos e outros países ocidentais para calibrar essa retaliação.

Além de tratar da guerra Israel-Hamas, o presidente do Irã também mencionou o conflito entre Ucrânia e Rússia ao falar aos jornalistas. Assim como outras autoridades do país fizeram antes dele, ele negou que seu país esteja fornecendo mísseis a Moscou —a nação liderada por Vladimir Putin passou a usar drones iranianos Shahed-136 em grande escala em 2023, depois substituindo-os por uma versão russa, o Gerânio-2.

"Estamos tentando nos sentar para dialogar e negociar com os europeus e americanos. Nunca apoiamos a agressão da Rússia ao território da Ucrânia", disse Pezeshkian.