Se alguém invadir minha casa, vai levar tiro, diz Kamala; veja vídeo

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou nesta quinta-feira (19), durante conversa com a apresentadora Oprah Winfrey, que alguém que invadisse sua casa seria alvejado com tiros.

A candidata presidencial democrata fez o comentário quando a conversa se voltou para as leis sobre o controle de venda e posse de armas de fogo, um direito constitucional nos EUA e objeto de intensa discussão no país, que convive com ataques em escolas e espaços públicos.

Kamala Harris durante entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, em Detroit, no estado de Michigan - Kevin Lamarque - 19.set.2024/Reuters

"Se alguém invadir minha casa, vai levar um tiro", disse ela, seguido de risadas dela e de parte da plateia do evento em Michigan —Oprah apoia publicamente Kamala. "Provavelmente eu não deveria ter dito isso. Mas minha equipe vai lidar com isso depois," afirmou ela.

Kamala fez a declaração em meio à preocupação crescente com a violência política no país, particularmente após a segunda tentativa de assassinato contra Donald Trump, seu oponente na eleição, marcada para 5 de novembro.

O republicano é a favor de poucas restrições à compra e posse armas e munições, enquanto Kamala apoia a proibição de armas de assalto, verificações de antecedentes criminais mais rigorosas para compradores de armas e leis para retirar temporariamente armamentos de pessoas consideradas perigosas.

A democrata disse na entrevista que apoia a Segunda Emenda da Constituição dos EUA, que protege o direito à posse de armas, criticando quem descreve a discussão como algo polarizado exclusivamente entre ser a favor da Segunda Emenda e querer banir a posse e o uso de armas de fogo.

Kamala mencionou sua posse de armas em 2019, quando era senadora, e novamente no debate com Trump, em uma aparente tentativa de apelar a eleitores mais conservadores.

A democrata possui uma arma de fogo por razões de segurança pessoal, e ela está guardada em um local seguro em sua casa na Califórnia, disse uma pessoa da Casa Branca à agência Reuters. Esta pessoa se recusou a identificar a marca da arma, mas disse que é a mesma que Kamala mencionou em 2019 durante a campanha.

Kamala, ex-promotora distrital de São Francisco e procuradora-geral da Califórnia, disse a repórteres em 2019: "Eu sou proprietária de uma arma, e possuo uma arma provavelmente pela mesma razão que muitas pessoas —para segurança pessoal. Eu fui promotora."

A democrata, como vice-presidente e candidata presidencial, é protegida pelo Serviço Secreto americano.

Um terço dos americanos possui uma arma de fogo e cerca de dois terços apoiam leis mais rígidas sobre armas em geral, com quase 90% a favor de políticas que impediriam pessoas com distúrbios mentais de obter armas, mostra pesquisa do Pew Research Center.