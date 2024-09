'Sou nazista negro', disse candidato a governador nos EUA em site pornográfico

São Paulo

O candidato a governador da Carolina do Norte pelo Partido Republicano, Mark Robinson, escreveu que era um "nazista negro" em um site pornográfico e disse que era favorável a reinstituir a escravidão, entre outras falas esdrúxulas publicadas há mais de dez anos. O caso foi revelado pela CNN americana.

Conhecido por falas homofóbicas e transfóbicas, Robinson, 56, publicou no site que gostava de assistir pornografia com pessoas transgênero e descreveu a si mesmo como um pervertido. O republicano negou ter sido o autor das publicações e disse que não desistirá de sua candidatura a governador.

O candidato a governador da Carolina do Norte pelo Partido Republicano, Mark Robinson, discursa em um comício do ex-presidente Donald Trump em Asheville, nos Estados Unidos - Grant Baldwin - 14.ago.24/Getty Images via AFP

"Essas não são as minhas palavras, e nada disso se parece comigo", disse Robinson à CNN. "Não vou entrar em detalhes de como alguém forjou todas essas mentiras de tabloide. Não vou sair da corrida eleitoral, porque tem muita gente que quer que a gente vença."

A Carolina do Norte é um estado-chave para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, e o candidato republicano, Donald Trump, precisa de uma vitória lá para chegar mais perto de vencer o Colégio Eleitoral. De acordo com a imprensa americana, membros da campanha de Trump disseram que o ex-presidente provavelmente vai tentar se distanciar de Robinson pelo resto do período eleitoral.

A investigação da CNN incluiu uma análise das publicações do usuário de Robinson no site pornográfico, que era o mesmo de outras contas públicas utilizadas pelo político. A reportagem identificou frases semelhantes e fatos biográficos compatíveis —por exemplo, o usuário no site dizia ter nascido em 18 de agosto de 1968, assim como Robinson; dizia ter se casado em 1990, mesma data do casamento de Robinson; e afirmava morar em Greensboro, onde Robinson de fato mora.

Os comentários de Robinson no site, chamado Nude Africa, revelam contradições com as posições que ele defende em público. O candidato a governador diz que mulheres trans deveriam ser presas por usar banheiros femininos.

"Se você é um homem e de repente acha que é uma mulher, e você quer entrar no banheiro feminino do shopping, a gente vai te prender. Vamos proteger nossas mulheres", disse Robinson em um comício em fevereiro de 2024, de acordo com a CNN.

No Nude Africa, entretanto, Robinson descreveu uma ocasião na qual se escondeu em um banheiro feminino para observar mulheres nuas quando tinha 14 anos de idade, e disse que ainda fantasiava a respeito depois de adulto.

Uma das posições mais veementes de Robinson na sua campanha a governador é seu apoio à proibição do aborto na Carolina do Norte a partir de seis semanas, com algumas exceções. Mas, no site, ele disse que não se importava se uma celebridade fez ou não um aborto: "Só quero ver a sex tape dela!"

Se eleito, Robinson seria o primeiro governador negro da história da Carolina do Norte. No Nude Africa, ele atacou com frequência o líder do movimento por direitos civis dos EUA Martin Luther King Jr, dizendo que se tratava de um comunista "pior do que um verme", e se manifestou favorável ao retorno da escravidão: "Algumas pessoas precisam ser escravas. Queria que trouxessem [a escravidão] de volta, eu compraria alguns", escreveu na época.