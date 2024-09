Veja linha do tempo de relações entre Brasil e Venezuela desde eleição contestada

São Paulo

O diálogo entre Brasil e Venezuela começou a ter estranhamentos antes mesmo das eleições na Venezuela, em 28 de julho.

Dias antes do pleito, o ditador Nicolás Maduro disse que sua eventual derrota implicaria "um banho de sangue" no país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que anunciou a retomada dos laços diplomáticos de Brasília com o regime, rompidos no governo anterior, antes mesmo de assumir a Presidência, reagiu com indignação, afirmando que havia se assustado com as declarações. "Quem se assustou que tome um chá de camomila", retrucou Maduro.

Fotos do presidente Lula (PT) e do ditador Nicolás Maduro. - Sergio Lima e Yuri Cortez/AFP

As tensões seguiram com o anúncio do CNE (Conselho Nacional Eleitoral) venezuelano, controlado pelo chavismo, da reeleição de Maduro sem a apresentação das atas eleitorais que comprovariam o resultado.

Veja abaixo um resumo dos principais acontecimentos que marcaram as relações entre os dois países desde então.