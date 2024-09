Vídeo mostra soldados israelenses empurrando corpos de palestinos de telhado na Cisjordânia

São Paulo

Um vídeo divulgado nesta quinta-feira (19) mostra soldados das Forças Armadas de Israel empurrando de um telhado corpos de palestinos mortos durante uma operação na Cisjordânia. As imagens mostram três soldados chutando, arrastando e empurrando um cadáver até que ele cai de uma altura de vários andares.

Nesta sexta-feira (20), Israel disse que vai abrir uma investigação para apurar o caso, que chamou de sério e "incompatível com nossos valores". Os Estados Unidos, principal aliado de Tel Aviv, disseram estar cientes do ocorrido e afirmaram ter recebido promessas de autoridades israelenses de que os culpados seriam responsabilizados.

O incidente aconteceu na cidade de Qabatiya, na Cisjordânia ocupada. O tio de um dos palestinos mortos, Zakaria Zakarneh, disse à agência de notícias Reuters que os soldados foram até o telhado depois que os homens já estavam mortos.

"Eles tentaram transportar os corpos com uma escavadeira. Quando isso não deu certo, começaram a jogá-los de lá de cima. Eu fiquei furioso e muito triste, mas não pude fazer nada", disse Zakarneh. Tel Aviv confirmou ter matado sete pessoas durante a operação, que supostamente mirou combatentes armados.

"Achamos [o incidente] profundamente preocupante. Se for verdade, é um exemplo de comportamento abominável e muito sério da parte de soldados profissionais", disse o porta-voz da Casa Branca John Kirby.

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas em 7 de outubro, Tel Aviv tem realizado operações contra palestinos na Cisjordânia ocupada quase diariamente, matando pelo menos 689 pessoas (segundo dados do OCHA, o escritório humanitário da ONU) e prendendo milhares. A violência de colonos judeus que moram em assentamentos ilegais no território palestino também aumentou, com a anuência das Forças Armadas israelenses.

Na quarta-feira (18), a Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou uma resolução exigindo o fim da ocupação da Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental por Israel em até 12 meses, incluindo a remoção dos assentamentos.

Uma vez que a Cisjordânia está sob administração militar de Tel Aviv, mas os cidadãos israelenses nos assentamentos são regidos pela lei civil, a existência desses povoados é um dos argumentos utilizados por ativistas e especialistas que acusam Tel Aviv de apartheid contra a população palestina.

Também nesta sexta, as Forças Armadas de Israel mataram ao menos 27 pessoas em novos ataques contra a Faixa de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas. A ação acontece em paralelo aos mais de 100 bombardeios de Israel contra o grupo armado Hezbollah, no Líbano.