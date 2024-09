Zelenski se reunirá com Biden e Kamala para tratar de plano para Ucrânia

São Paulo

Em um momento crítico na Guerra da Ucrânia, o presidente Volodimir Zelenski voltará a se reunir com Joe Biden, na Casa Branca, para discutir as próximas etapas do conflito. Em separado, o ucraniano deverá se encontrar com a atual vice e candidata do Partido Democrata, Kamala Harris. Os encontros estão marcados para o próximo dia 26.

Segundo comunicado da Presidência dos EUA, a expectativa é que os representantes discutam a guerra com a Rússia, bem como o apoio de Washington à Ucrânia. Zelenski afirmou, na última quarta-feira (18), que pretende apresentar um "plano para a vitória".

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, ao lado do presidente dos EUA, Joe Biden - Mandel Ngan - 12.dez.23/AFP

As conversas devem ocorrer no dia seguinte ao discurso do presidente ucraniano na Assembleia Geral das Nações Unidas, no próximo dia 25, em Nova York.

A confirmação das reuniões ocorre dias depois de um grande ataque da Ucrânia contra a região de Tver, na Rússia. Após a grande demonstração de poder militar —que deixou dúvidas quanto aos armamentos utilizados—, Zelenski tem sido criticado devido à diminuição de recursos de defesa da área ucraniana de Donetsk.

Estados Unidos, Alemanha e outros aliados têm resistido à maior concessão de armamentos. Segundo Moscou, o Ocidente já teria autorizado o emprego de mísseis de longo alcance.

Esses temas também devem ser debatidos entre Zelenski e Biden. O líder ucraniano ainda anunciou, na quarta-feira, que um encontro com o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, é provável.