Balsa, com vista brilhante, vence como melhor bar rooftop de São Paulo

São Paulo

A escalada vale a pena. No caminho, os quatro lances de escada que separam uma porta discreta na calçada da rua Capitão Salomão, no centro paulistano, do terraço com nome de embarcação, a Balsa, cartazes brincam que o bar está ali desde sempre fortalecendo os glúteos. Também fortalece o entorno, um lugar clássico da cidade, que passou por onda sobre onda de abandono, gentrificação, hipsterização e projetos de marketing mirabolantes.

Balsa, eleito o melhor bar rooftop pelo Datafolha - Foto: Keiny Andrade/Folhapress

Política e descalabros urbanos à parte, a Balsa, no alto de um prédio antes atulhado de discos do chão ao teto, antiga sede de uma distribuidora de música, se tornou um oásis na noite da cidade, um minúsculo espaço no labirinto do centro que se abre como plataforma privilegiada de observação para o coração paulistano e seus cartões-postais, acesos e ali brilhantes à luz da lua.

Esqueça um pouco os drinques, motivo primordial de uma ida a um bar, e veja a vista. De um lado, o paredão de vidro do Mirante do Vale, um dos prédios mais altos de São Paulo, com suas janelas do chão ao teto que se transformam em centenas de caixinhas de luz ou escuridão no cair da noite, de frente para o dourado do viaduto do Chá. De outro, o antigo prédio do Banespa, nossa cópia modesta do Empire State, de Nova York, e o Martinelli, com seus terraços indecentes, ambos iluminados de vermelho e vistosos numa noite de céu claro.

A Balsa tem a política irritante de cobrar a entrada, mesmo que se possa trocar o bilhete por um drinque listado na fichinha, bem limitada. E, mais irritante, fecha muito antes da hora que bares deveriam fechar. Serve mais para um drinque no cair da tarde do que uma noitada etílica, mas a visão lá do alto nem tão alto é uma celebração da deselegância discreta das esquinas paulistanas. Termine o passeio em outro bar, com a bela lembrança do centro.

Balsa

R. Capitão Salomão, 26, 2º e 4º andares, Centro, tel. (11) 94177-7477, @a_balsa