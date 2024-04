Empresas de vale-alimentação ampliam o cardápio de benefícios

São Paulo

Criado em 1976 dentro do Programa de Alimentação do Trabalhador, o vale-refeição nasceu com a finalidade de melhorar a dieta dos brasileiros.

Em quase cinco décadas, o antigo carnê de páginas destacáveis foi ganhando novas funções, virou cartão com chip e, hoje, engloba uma série de outros benefícios que já extrapolam a alimentação.

Também foi grande a movimentação entre os principais atores desse mercado —mas muitos usuários nem se deram conta.

Apontada como a melhor empresa do setor por 17% dos entrevistados pelo Datafolha, a Sodexo Benefícios e Incentivos mudou de nome em 2023. Hoje, atende por Pluxee, cujo cartão único, com tecnologia de aproximação, reúne sete carteiras digitais —refeição, alimentação, educação, home office, mobilidade, saúde & bem-estar e gifts.

Feijoada do Rubaiyat Faria Lima - Keiny Andrade - 12.ago.23/Folhapress

"O processo de mudança da marca é apenas o primeiro passo de uma estratégia de modernização. Foi desenhado para expandir as operações e atender às atuais demandas do mercado de trabalho", afirma Piero Melchiorre, diretor de marketing da Pluxee no Brasil.

Também houve mudança na trajetória da VR, que conquistou 16% das menções espontâneas e empata com a Sodexo devido à margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Fundada em 1977, a empresa vendeu sua carteira de clientes para a Sodexo em 2007. Ficou sete anos fora do mercado, mas muita gente nem reparou, porque a VR continuou emitindo os cartões e mantendo nele a sua marca.

"Para o trabalhador, a gente nunca saiu do mercado. Em 2014, voltamos para reconstruir a base de clientes e enxergamos a oportunidade de atuar no segmento das pequenas e médias empresas", explica Karina Meyer, diretora de marketing da VR.

Nas mãos do trabalhador, o SuperApp da VR permite consultar saldo, checar rotas, obter ofertas, receber cashback e solicitar saque do FGTS.

Para o empregador, um portal acompanha o comportamento dos funcionários. "Para o segmento que tem menos acesso a tecnologia e inovação, oferecemos inteligência de dados para tomada de decisões", diz a executiva.

PLUXEE (EX-SODEXO)

17% das menções

Fundação

1976 (França); 1980 (Brasil)

Unidades

Dois escritórios no Brasil

Funcionários

722 (Brasil); 5.000 (mundo)

Faturamento

22,8 bi de euros (R$ 123,1 bi), no ano fiscal de 2023

Crescimento

34,5% (margem de Ebitda, lucro antes de juros e impostos, em relação a 2022)

Vejo esse resultado como uma evolução na cultura do setor de benefícios e incentivos

VR

16% das menções

Fundação

1977

Unidades

3 escritórios (SP, Curitiba e BH)

Funcionários

1.300

Faturamento

R$ 11 bilhões (2022)

Crescimento

30% (em relação a 2021)