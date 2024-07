Bar do Luiz Fernandes e Bar do Juarez são os melhores botecos de SP segundo Datafolha

São Paulo

A clientela cativa do Bar do Luiz Fernandes, na região norte da cidade, garantiu a vitória do estabelecimento em quatro categorias da pesquisa Datafolha 2024, incluindo melhor boteco, com 5% das menções.

Inaugurado em 1970, no lugar da antiga venda da família Fernandes, o boteco já ganhou duas filiais na região. Cresceu, mas não perdeu a essência. Continuam lá as paredes cheias de quadros e garrafas, as mesas pelas calçadas e o atendimento familiar.

A terceira geração não vira as costas para seus 54 anos de história —as batidas (R$ 11) e os bolinhos de carne da Dona Idalina (R$ 11), que estão no cardápio desde o primeiro dia, passaram a ser vendidos no ecommerce próprio, onde tem até boné e camiseta do boteco para os fãs mais ardorosos.

Quem também se orgulha de sua trajetória é Juarez Soares, que fundou o Bar do Juarez 20 anos atrás. Já com seis unidades em São Paulo, o boteco conquistou 4% das menções e, pela margem de erro, ficou empatado em primeiro lugar.

A picanha do Juarez, fatiada e servida no réchaud (R$ 164,90), é acompanhada de repolho, farofa, alho torrado, vinagrete e pão italiano. Os acepipes de balcão (R$ 160 o quilo), que não poderiam ser mais botequeiros —tem embutidos, queijos, frutos do mar e o indefectível torresminho crocante—, são companhias perfeitas para os chopes bem tirados (de R$ 9,60 a R$ 16,20).

BAR DO JUAREZ

Av. Jurema, 324, Moema, região sul, tel. (11) 5052-4449, @bardojuarez

BAR DO LUIZ FERNANDES

R. Augusto Tolle, 610, Mandaqui, tel. (11) 2976-3556, @bardoluizf