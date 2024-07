Criada na zona norte de SP, Vanessa Silva se tornou única mulher chef do Grupo Fasano

São Paulo

Para a alegria geral, não havia smartphones naquela época. Soberana, a vitrola girava para tocar "A Noite de Meu Bem", clássico na voz de uma das maiores cantoras de todos os tempos, Angela Maria, numa ode ao romantismo. No alto de seus 2 metros e mais um tico, tio Vicente conduzia tia Zulmira, 50 cm mais baixa, numa espécie de balé das tardes de domingo, ao centro da sala de pé-direito alto de um elegante sobrado da Casa Verde, na zona norte paulistana.

Vidradíssima estava a pequena Vanessa Silva. Com seus quatro anos, adorava os cheiros e os sabores do lugar. Depois de se banquetear de salada de bacalhau e bolo de manteiga de café —e ainda arrumar espaço no estômago para umas brincadeiras à base de beliscos de inseto, como formiga e tatu-bolinha amassados em folha verde—, ela era só contemplação.

O imóvel dos tios a encantava. Rosa-bebê era a cor do banheiro. As paredes da cozinha, espécie de altar-mor residencial, tinham sido pintadas de azul-calcinha. Na sala, de quase 60 m2, o telefone vermelho-sangue gritava, mas quem falava mais alto eram Cartola e Cauby no toca-discos.

Quando o vinil girava provocava uma espécie de catarse coletiva nessa família de imigrantes italianos e portugueses que reunia 20 pessoas aos fins de semana para celebrar, com muita fartura à mesa, o amor e a união em torno da cozinha.

"Ali era o ambiente para criar, coletivamente, a memória afetiva", recorda-se Silva. "Às vezes, parece que foi ontem. Essas lembranças continuam vivas, elas refletem no meu jeito de ser." No quintal da casa, as crianças gostavam de ficar em uma bacia. "Era um gesto lúdico, batendo ovos, participando de todo o processo de preparo", lembra a chef. "Isso, sim, é o verdadeiro significado da palavra luxo."

Vanessa trabalha desde os 14 anos. Tentou odontologia, mas logo percebeu que não era a dela. Em 2004, ingressou no recém-lançado curso de gastronomia da FMU, na Liberdade. Ficava perto de sua casa, no Paraíso. Facilitou a vida de mãe, responsável por criar as duas filhas, Fernanda e Bruna, hoje com 24 e 22 anos, respectivamente. Discípula de Érick Jacquin, renomado chef francês, com quem trabalhou por 13 anos, elogiada por nomes sagrados da cozinha francesa como Laurent Suaudeau e Henry Charve, Silva, à frente do Bistrot Parigi, é dona de sua trajetória.

"A minha essência é daquela menina que aprendeu tudo com a família e ganhou comando. Nunca me senti discriminada na minha essência", afirma. "A adolescente que saiu de casa aprendeu e me trouxe até aqui adulta. Encarnei por tempos o personagem Jacquin, mas ele chegava no dia seguinte. Aqui [no Parigi], não. É a Vanessa", avisa.

Aos 43, é a única mulher chef do grupo Fasano. Dedica-se à culinária clássica francesa. "Sou brasileira, de sobrenome Silva e represento a gastronomia francesa no Brasil. Só fui ser chamada de chef quando entrei aqui no bistrô", diz. "Somos muitos Silva no Parigi, tanto na cozinha quanto no salão." Ao todo, o restaurante tem 42 funcionários.

É comum ver a chef circular entre os comensais, parando aqui e acolá, para tirar dúvidas, ouvir opiniões ou simplesmente falar da vida —e de comida, é claro. Como todo virginiano, é exigente. "Não sei o que será o futuro, eu me preocupo com o hoje, o agora", diz. Mas também tem seu lado prestativo, sobretudo com quem está à sua volta. "Não se pode exigir tanto trabalho sem oferecer amor", explica. "Aquela garota pequetita da Casa Verde ainda costuma ver o mundo como um baile em que todos podem dançar."