Jardim de Napoli é eleito a melhor cantina de São Paulo

São Paulo

Não é uma pesquisa científica, mas dá para dizer sem muito medo de errar que quem vai ao Jardim de Napoli está em busca do conforto gastronômico dos clássicos. Nada de releituras da cozinha italiana, pratos autorais ou porções minúsculas, mas de comida farta em ambiente que não se envergonha da origem napolitana.

Clássicas são as toalhas xadrez verdes, as garrafas de vinho penduradas no teto e as fotos de astros do cinema italiano nas paredes. E também os garçons, sempre prontos a atender, um dos pontos altos da casa.

Clássico é sobretudo o polpettone, prato que virou um símbolo da cozinha paulistana, não muito atrás do pastel de feira e do polêmico sanduíche de mortadela (para quem gosta, é claro). O disco de carne recheado com muçarela é macio e imerso em molho de tomate, que depois será divinamente chuchado com pão italiano.

Mesmo alguns itens que parecem não fazer sentido consumir em um restaurante compensam. A porção de salame italiano, pedida por insistência do filho menor em um recente almoço de domingo, veio fininha e ficou mais saborosa com pinguinhos de limão. A de muçarela de búfala, preferência do rebento mais velho, tinha a cremosidade como diferencial.

Entre os pratos principais, o velho Jardim de Napoli, no coração de Higienópolis, vai muito além daquele que é sua marca registrada. Há uma profusão de massas e carnes, com destaque para o filé-mignon, tão macio que uma criança cortou sem dificuldades. De sobremesa, a torta de Nutella decepcionou um pouco o menino acostumado a literalmente comer a substância em colheradas, mas a de limão-siciliano passou com louvor no teste de equilíbrio entre doçura e acidez.

Embora geograficamente distante do cinturão cantineiro Bela Vista-Brás-Mooca, o Jardim de Napoli, fundado em 1949 e tocado até hoje pela família Buonerba, segue sendo uma referência na cidade para quem aprecia a comida italiana raiz. Clássico é clássico, e vice-versa.

JARDIM DE NAPOLI

R. Martinico Prado, 463, Vila Buarque, região central, tel. (11) 3668-8383, @jardimdenapoli