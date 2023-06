Desde janeiro, o intrincado xadrez geopolítico protagonizado pela potência dominante, os Estados Unidos, e a desafiante China vinha sendo caracterizado apenas por jogadas agressivas e ameaças.

O clima já estava tenso em 2022, quando a Guerra da Ucrânia colocou os americanos ao lado de Kiev e os chineses, de Moscou, ainda que sem ajuda militar direta.

De lá para cá, o presidente Joe Biden ampliou o apoio ao governo de Taiwan —ilha autônoma que a China diz que retomará— e trabalhou para minar o acesso chinês a chips avançados de uso militar.

Ainda assim, o americano buscou contemporizar, encontrando-se com Xi Jinping no fim do ano.

Para arrefecer os ânimos, ensaiava-se a ida de seu secretário de Estado, Antony Blinken, a Pequim, mas a estratégia desandou com a derrubada de um balão espião atribuído aos chineses nos EUA.

Voltaram as acusações e uma série de esbarrões entre as forças militares. A situação escalou com a altercação pública entre os chefes da Defesa dos países, enquanto uma diplomacia secreta era costurada por serviços de inteligência.

Nesta semana, o bom senso prevaleceu com o encontro de Blinken e Xi. Mas, logo depois, falando a doadores de sua campanha à reeleição em 2024, Biden já chamava o chinês de ditador. A China é uma ditadura comunista, mas ainda não personalista a esse ponto.

A dinâmica revela a janela estreita para o americano. Interessa a Washington e a Pequim, que registraram o maior fluxo comercial da história em 2022, reativar laços. A interdependência é fator central para evitar que os países, ao menos agora e com os chineses sob temor de crise, cortem relações.

Biden sabe que, talvez depois da virada do ano, seja impossível fazer gestos ao rival asiático: o eleitorado aprecia a imagem de um presidente assertivo.

Ao mesmo tempo, fez uma jogada inteligente, atraindo com a pompa de uma visita de Estado o premiê indiano, Narendra Modi.

O país mais populoso do mundo é rival da China e tem nos EUA seu maior parceiro comercial desde 2021. Biden ofertou equipamento militar inédito aos indianos, principais clientes da Rússia no setor.

Historicamente, a Índia busca se equilibrar com alinhamentos simultâneos, e não deve ser diferente agora. Mas, se houver parceria mais sólida, os americanos ganharão peso no balanço de poder da região do Indo-Pacífico.

