Compreender a democracia brasileira hoje requer debruçar-se atentamente sobre o desenvolvimento e os efeitos das jornadas de junho de 2013, reconhecendo as infindáveis contradições e a imensa complexidade de um fenômeno que é causa e sintoma das transformações da sociedade e da vida política brasileira evidenciadas ao longo da última década. É justamente nas contradições que residem as riquezas e os caminhos que nos permitem entender esse importante marco da nossa história.

Tornou-se comum atribuir à maior onda de contestações sociais e manifestações políticas da história brasileira a culpa pela derrocada democrática no país, como se o acontecimento em si fosse o grande responsável pela década de inquestionáveis retrocessos da nossa vida político-democrática. As manifestações que eclodiram em junho de 2013 e prosseguiram pelos meses seguintes ao redor do país são decerto a raiz do ciclo político que vivemos hoje e trazem consigo elementos centrais para explicar o processo de contestações e erosões da democracia que marcaram os últimos dez anos e perduram ainda hoje.

Manifestantes comemoram a redução da tarifa de ônibus durante manifestação na avenida Paulista, em São Paulo - Marcelo Justo - 19.jun.13/Folhapress - Folhapress

Seria, entretanto, equivocado e simplista ignorar a legitimidade da emergência daquela profusão de insatisfações e contestações, bem como desprezar os aspectos e efeitos positivos das transformações que junho de 2013 também inaugurou no país, especialmente sob a perspectiva da participação social na vida política brasileira. Isso porque, apesar de terem impulsionado o desenvolvimento do processo de degradação do nosso regime democrático, as jornadas foram também o estopim de uma efervescência inédita da participação social e política da sociedade brasileira, o que é certamente salutar para a democracia.

Friso: não há como examinar e compreender junho de 2013 sem abraçar suas complexas contradições. As jornadas fomentaram um grande ciclo de politização e empoderamento cidadão, trouxeram a política ao centro das atenções e do cotidiano de parte significativa da população e forjaram a consolidação de uma nova geração engajada no fazer político do país.

O grande elemento de inflexão, contudo, está no fato de que esse despertar político acontece em meio a um contexto de indignação coletiva alicerçada na rejeição absoluta da política nacional, seus atores e suas instituições. Ou seja, um processo profundamente marcado pela contestação do próprio sistema democrático brasileiro é que deu forma e conteúdo ao ciclo político inaugurado em 2013, infelizmente.

Não é à toa que nos anos seguintes o Brasil assistiu à queda de uma presidente eleita por meio de um processo de impeachment extremamente controverso, em que as ruas foram novamente ocupadas por cidadãos indignados e amplamente mobilizados por movimentos surgidos após as jornadas, e elegeu a figura que catalisou e incorporou o sentimento antissistema que havia emergido em 2013 e cujo projeto político mirava a implosão da ordem democrática.

Junho de 2013 não é a origem dos imensos desafios da democracia brasileira, mas talvez tenha sido o momento em que desperdiçamos a maior oportunidade de realmente enfrentá-los. As jornadas não geraram uma grande reforma política, mas a estrutura política do país incontestavelmente se transformou.