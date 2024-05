As placas tectônicas estão se movimentando. Tsunami a caminho.

Em dezembro deste ano, a conjunção astral político-econômica apresentará o seguinte panorama:

1 - Votação do Orçamento 2025, sempre alvo de disputas renhidas;

2 - O presidente da República vai perceber que não será mais possível, neste mandato, entregar o Brasil que anunciou com o crescimento econômico que ele imaginava —2025 estará comprometido em termos do que o presidente sonhava, e 2026 será ano eleitoral, com todas as vicissitudes características;

3 - Arthur Lira descendo do palco, sabedor que, mesmo se eleger o sucessor, fato que não estará assegurado, ele perderá poder —porque poder no Brasil é a "caneta na mão" e o mandato respectivo, com direitos absurdos, como pautar sozinho, de acordo com a vontade, a Câmara dos Deputados, com o Brasil todo assistindo, conformado, a tanto poder concentrado;

O presidente Lula (PT) conversa com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), no Supremo Tribunal Federal - Pedro Ladeira/Folhapress - Folhapress

4 - A briga pela sucessão das Mesas do Congresso Nacional;

5 - A digestão do pleito municipal, que sempre tem vencedores e vencidos —com estes, esperneando e reagindo à derrota, numa base congressual já instável;

6 - A visão de que os mandatos chegaram à metade e não é possível prometer quaisquer ilusões, porque há limites; o povo pode ser conformado e tolerante, mas não é bobo;

7 - Taxa Selic mais alta do que se esperava em 2023, para 2024, e o governo reagindo a isso;

8 - Troca do presidente do Banco Central, com a tendência de o presidente da República indicar alguém com pensamento mais semelhante ao dele do que Roberto Campos Neto possui. Talvez até radicalizando, em função do quadro econômico vigente;

9 - O início do segundo biênio, onde os parlamentares aumentam o preço da conta do apoio, porque o governo precisará mais deles do que no primeiro biênio (lei da oferta e da procura) —além do fato de 70% dos deputados julgarem-se reeleitos baseados no resultado do pleito municipal;

10 - Partidos vislumbrando 2026 e alianças futuras, pois o poder no Brasil é sempre "o que pode vir, o devir", e pouco o presente no país dos ansiosos;

11 - Aumento das inconsistências e dos choques entre vontades do governo e desejos do Congresso.

Isso deve gerar um tsunami maior do que o imaginado.

Tudo isso regado e "desarmonizado" pelo vinho da conduta do Poder Judiciário e respectivas idiossincrasias. Temperado pela aversão ao risco "governo", que o mercado está precificando.

Mais: o cenário econômico mundial não promissor.

Resultante construída: geração de dilúvio com tsunami agregado, porque as causas vêm da base geológica institucional acompanhada pela diferença entre o discurso de campanha e a ação efetuada, como a não frente ampla, a não pacificação.

Por fim, e não menos importante: a desilusão total da sociedade com a possibilidade do país possuir um projeto de nação que empolgue, emocione; sobretudo a juventude, esta perdida nas redes sociais em busca de um "porquê".

O Brasil não vai acabar, embalado pela sina de "não confirmar as melhores expectativas, nem as piores". Um "mais ou menos".

Todavia, necessitará de um bom tempo para recolher suas vítimas econômicas e sociais.

As águas vão demorar a voltar ao nível devido.