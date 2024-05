O Brasil, como todo o planeta, encara um momento em que é preciso incluir as mudanças do clima e seus eventos extremos em qualquer discussão de futuro, estrutura e planejamento econômico e social. O setor energético é parte vital dessa engrenagem e pode contribuir, através da transição energética, para minimizar a extensão e intensidade desses eventos. No Brasil, onde somos líderes na geração de energia eólica e solar, precisamos pensar, como distribuidores, que o consumo médio do país vem aumentando, proporcional ao crescimento econômico brasileiro.

Em 2023, o país atingiu um consumo de quase 70 mil MW médios, uma das maiores demandas dos últimos anos, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Equilibrar o crescimento econômico e a distribuição de energia num ambiente de mudanças climáticas severas é um compromisso desafiador para o qual nossa companhia se prepara incansavelmente.

Manutenção da Enel na rua General Jardim, no centro de São Paulo - Ronny Santos - 20.mar.2024/Folhapress - Ronny Santos/Folhapress

Para garantir que essas demandas sejam atendidas com maior fidelidade, anunciamos, em abril, investimentos de R$ 6,2 bilhões até 2026 para fortalecer a rede elétrica na área de concessão em São Paulo e aprimorar os serviços prestados. Nosso propósito é estar mais capacitados para enfrentar os desafios de ordem estrutural e as adversidades climáticas, tendo como prioridade máxima reduzir o tempo de atendimento aos clientes, principalmente em situações emergenciais.

O plano de investimentos e ações anunciado envolve diversas frentes.

Uma parte fundamental dos avanços virá do reforço de nossas equipes para trabalho de campo. Nesta semana, apresentamos parte dos profissionais já contratados em São Paulo, que vão aprimorar o atendimento de emergência. Nosso plano prevê a contratação de 1.200 profissionais nos próximos 12 meses, uma demonstração clara de que o investimento em pessoal qualificado, além de melhorar os indicadores de eficiência da distribuidora, irá contribuir com a geração de emprego e com a formação profissional nas cidades em que atuamos.

Outro foco de ação é o Programa Jovem Aprendiz Eletricista, cujo objetivo é oferecer vagas correspondentes a 10% do quadro atual de pessoal técnico, o dobro da cota exigida por lei. Esperamos com isso dar uma pequena contribuição ao desafio de criar vagas para quem busca entrar no mercado de trabalho.

Com o mesmo empenho, estamos intensificando as manutenções preventivas e corretivas para reduzir os desligamentos não programados na rede de distribuição de energia, com a substituição de equipamentos, e modernizando trechos da rede de média e baixa tensão.

Todas essas medidas são uma demonstração de que as pessoas estão no centro de nossa estratégia, sejam elas clientes ou colaboradores. Em todo o mundo, a Enel emprega mais de 61 mil pessoas, e nos orgulhamos de promover, em todos os 29 países onde atuamos, um ambiente de inclusão e diversidade.

O reforço das equipes de campo não será feito apenas em São Paulo, mas em todas as áreas de concessão, incluindo Ceará e Rio de Janeiro, num total de 274 municípios. Estamos trabalhando com força total. Sabemos de nossa grande responsabilidade com os consumidores e administradores de nossas áreas de concessão. Temos a consciência de que trilhamos longo e constante caminho de melhoria.

Mudanças climáticas criam adversidades que exigem novas respostas, mais rápidas e mais efetivas. Nosso compromisso é estarmos cada vez mais preparados para enfrentar os desafios para atender as expectativas das cerca de 33 milhões de pessoas que contam com a nossa energia em seu dia a dia em todo o Brasil.