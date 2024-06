Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2024) mostram que o tabagismo convencional vem caindo em todo o mundo e que o Brasil é destaque com uma queda de 35% de fumantes desde 2010. Entretanto, tais avanços estão sob ameaça desde a introdução dos dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos.

Apesar da resolução 46 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 28 de agosto de 2009, proibir a comercialização, a importação e a propaganda de tais dispositivos, esses produtos alteraram completamente o cenário de uso dos derivados do tabaco. A alta popularidade dos cigarros eletrônicos, particularmente entre jovens que nunca fumaram, tem atingido cifras alarmantes em muitos países. Uma iniciativa pioneira da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", a Unesp, em parceria com a Coordenação Estadual de Controle do Tabagismo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo lança nesta terça-feira (4) o programa "Unesp: por uma geração sem nicotina". O lançamento, que se dá alguns dias depois do Dia Mundial Sem Tabaco —celebrado no último 31 de maio—, cujo tema deste ano é "Protegendo as Crianças da Interferência da Indústria do Tabaco", começa com ações internas à universidade, mas tem como objetivo se expandir e mobilizar a sociedade para combater um problema que afeta a saúde de todos.

Cigarros eletrônicos com diferentes essências são comercializados no Brasil, apesar de proibição - Zanone Fraissat - 15.set.2023/Folhapress - Folhapress

Pesquisas recentes mostram que entre 7% e 13,2% dos jovens brasileiros já usaram dispositivos eletrônicos para fumar pelo menos uma vez na vida. A OMS estima que 1,3 milhão de não fumantes expostos a tabagismo passivo morram prematuramente todos os anos. A exposição passiva de adolescentes entre 12 e 16 anos atinge cifras acima de 60%.

Desde 2023 estão sendo coletados, entre os alunos dos cursos de graduação da Unesp, dados sobre o uso de produtos derivados do tabaco, caracterizando também a exposição passiva dos escolares e das famílias nos ambientes públicos e privados, como domicílio e automóvel. Os dados coletados servirão para o delineamento de atividades de educação sobre todas as formas de tabaco e suas consequências.

Material educativo relativo à importância do estabelecimento de ambientes livres de cigarro e em como implementá-los será disponibilizado para orientação das famílias interessadas. Os alunos serão estimulados a criar grupos de discussão e desenvolver projetos nas unidades universitárias para a prevenção do uso de tabaco e cigarro eletrônico. Para o tratamento da dependência serão treinadas as equipes das Seções Técnicas de Saúde nos 24 municípios paulistas onde a Unesp está presente.

Com representação em todas as regiões do estado, a Unesp, em parceria com a Coordenação Estadual de Controle do Tabagismo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, seguindo as diretrizes da Política Estadual de Controle do Tabaco, tem condições de implementar ações efetivas para o enfrentamento ao tabagismo e contribuir para que tenhamos uma geração sem dependência da nicotina.