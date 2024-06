A Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do Brasil e do mundo, fornece água potável e trata o esgoto de milhões de pessoas. Sua privatização pode melhorar significativamente a eficiência operacional e a gestão da empresa.

A privatização deverá ampliar os investimentos na Sabesp, antecipando a universalização dos serviços de água e esgoto. Com novos recursos, a empresa poderá expandir sua infraestrutura, melhorar os sistemas de distribuição e tratamento e alcançar áreas não atendidas, atraindo mais investimentos nacionais e internacionais devido ao seu potencial de crescimento e rentabilidade.

Unidade de produção de biogás e biometano da Sabesp em Franca (SP) - Alexa Salomão - 28.dez.23/Folhapress

Com a privatização, a Sabesp estará sob maior pressão resultante de um novo contrato, que estabelece uma regulamentação moderna, adequada a uma empresa privada, e inclui uma série de exigências. A unificação de todos os municípios em um único contrato e a extensão significativa do prazo só são possíveis graças ao novo marco do saneamento, viabilizado pela privatização.

Empresas privadas seguem padrões mais altos de transparência e governança corporativa, reduzindo a interferência política e permitindo decisões baseadas em critérios econômicos e de mercado, resultando em uma gestão mais racional e eficiente.

A proposta de privatização inclui um aspecto social importante: a redução de 10% na tarifa para os consumidores de menor renda, abrangendo as famílias cadastradas no CadÚnico com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Além disso, a proposta estabelece metas para atender áreas informais e zonas rurais não contempladas nos contratos atuais, beneficiando a população de menor renda.

A privatização da Sabesp deverá gerar receitas substanciais para o Governo do Estado de São Paulo. Os recursos obtidos com a venda das ações da empresa serão reinvestidos em áreas prioritárias, com 30% das receitas destinadas ao Fausp (Fundo de Apoio à Redução Tarifária), enquanto o restante será investido em despesas de capital, conforme determinação legal.

Pesquisas empíricas mostram que municípios com concessões de operadores privados de água e saneamento experimentaram reduções nas tarifas e melhorias significativas na coleta e tratamento de esgoto. Essas melhorias têm um impacto positivo na saúde pública, diminuindo a incidência de doenças transmitidas pela água e reduzindo a demanda por tratamentos médicos.

Um estudo recente destacou os benefícios de um programa governamental que construiu cerca de um milhão de cisternas na região mais pobre e seca do Brasil. O acesso às cisternas no início da gravidez teve um impacto positivo no peso ao nascer dos bebês, especialmente entre mães com maior escolaridade. Essas cisternas forneceram uma fonte de água segura e contribuíram significativamente para a saúde e bem-estar das famílias beneficiadas.

É crucial que o Estado monitore e fiscalize para garantir que os benefícios esperados da privatização se materializem. A regulação e controle da política pública de saneamento terão uma importância ainda maior para alinhar interesses e gerar valor público com o processo de privatização da Sabesp.

A privatização é um tema relevante em termos de política pública, exigindo análise cuidadosa devido às suas implicações para a população. No caso da Sabesp, a privatização pode contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida, especialmente para a população de menor renda.