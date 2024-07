Atualmente, 11% dos brasileiros têm mais de 65 anos. Estima-se que, em 2050, serão mais de 20% e, em 2050, quase 30%. Tal envelhecimento da população impõe desafios para a Previdência Social e, não menos importante, para o sistema público de saúde.

É preciso desenhar políticas para os idosos e de prevenção contra problemas comuns com o avanço da idade. Essa mobilização demanda alocação racional de recursos. Causa espécie, nesse contexto, que dinheiro público seja direcionado a terapias sem eficácia comprovada.

A homeopatia é uma delas. Ao lado de outras carentes de evidências (como reike, aromaterapia e constelação familiar), ela é ofertada no programa Práticas Integrativas e Complementares (PICs) do SUS, criado em 2006.

Em 2023, 32,6 mil atendimentos em homeopatia foram feitos no sistema público de saúde do país, segundo o Ministério da Saúde. O problema é que, até agora, pesquisas científicas não conseguiram comprovar que a terapia funciona.

Duas meta-análises publicadas em 1997, na revista Lancet, e em 2017, na Systematic Review, concluíram que não há evidências suficientes de que a homeopatia seja eficaz para enfermidades específicas.

Há indícios de que os benefícios apontados por usuários e homeopatas se devam ao chamado efeito placebo —isto é, a consequência da expectativa positiva dos pacientes de que serão curados.

A medicação extremamente diluída da homeopatia em si parece não produzir impacto, mas o atendimento acolhedor dos médicos que a receitam, sim.

Por isso, especialistas como o professor de Havard Ted Kaptchuk, um dos maiores nomes em análises de placebo, indicam que a medicina precisa incorporar nas consultas melhor comunicação e um atendimento mais individualizado, que trate o paciente como um todo, não apenas seus sintomas.

Há indícios de que incentivar tratamentos alopáticos humanizados seria mais sensato do que bancar terapias sem respaldo com dinheiro público, ainda mais considerando as dificuldades orçamentárias do governo e a pressão do envelhecimento da população.

