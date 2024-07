A mais recente pesquisa do Datafolha sobre a eleição paulistana trouxe boas notícias para o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Muito ainda pode acontecer, entretanto, nos três meses que faltam para o primeiro turno da disputa.

Nunes se mantém tecnicamente empatado com Guilherme Boulos (PSOL) na liderança da corrida, repetindo sondagens anteriores. No cenário que considera todos os candidatos, o primeiro tem 24%, e o segundo, 23% das intenções, invertendo as cifras da sondagem realizada no final de maio.

É na simulação de um segundo turno entre os dois, a primeira conduzida pelo instituto, que está o melhor resultado para o emedebista. Ele marca 48%, a uma distância considerável dos 38% do adversário. Outros 12% inclinam-se a votar em branco ou nulo, e 2% não souberam responder.

Em boa parte, a vantagem pode ser explicada pela maior rejeição a Boulos entre os paulistanos. Um terço (33%) do eleitorado local declara que não votaria nele em nenhuma hipótese; não mais de 24% dizem o mesmo sobre o prefeito.

Por fim, a gestão municipal, embora não desperte números dignos de entusiasmo, voltou a merecer uma melhora da avaliação dos entrevistados. É considerada boa ou ótima por 31%, ante 26% em maio, e ruim ou péssima por 22%, abaixo dos 25% apurados antes.

Numa metrópole tradicionalmente pouco satisfeita com governantes e em momento de renovação de lideranças, a disputa deste ano tende a ser acirrada —embora ainda distantes dos primeiros colocados, outros postulantes se mostram capazes de influenciá-la.

À direita, Pablo Marçal (PRTB) tem 10% das intenções no cenário com todos os candidatos e busca o voto bolsonarista. Nesse campo, Nunes tenta o equilibrismo de contar com o apoio do PL de Jair Bolsonaro sem se deixar contaminar pela rejeição elevada ao ex-presidente no eleitorado da cidade.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) marca 11%, mas sua permanência na corrida é colocada em dúvida. Entre seus eleitores declarados, 52% preferem Nunes no segundo turno, enquanto 33% apontam Boulos. O tucano também já esteve cotado para vice na chapa de Tabata Amaral (PSB).

Ela, de discurso moderado, tem 7% das intenções, e seus apoiadores pendem mais para o psolista (56%) que para o emebebista (33%) numa segunda rodada de votação.

Restam ainda os movimentos dos dois principais líderes nacionais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), abertamente engajado na candidatura de Boulos, e Bolsonaro. Será lamentável se o urgente debate em torno dos desafios da metrópole der lugar a um mero confronto de bandeiras ideológicas.

