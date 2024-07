Na história das eleições presidenciais dos Estados Unidos, acumulam-se fatos curiosos: a existência de um Colégio Eleitoral, que elege a Presidência em lugar do povo, a imensa variedade de partidos —além do Republicano e do Democrata— cuja atuação é desconhecida, à exceção de alguns independentes, e sistemas de votação e contagem de votos arcaicos. Entretanto, poucas eleições parecem ter estado tão cercadas de polêmicas e "primeiras vezes" como as de 2024. Ainda assim, desde o ano passado, vinham sendo definidas como um pleito morno entre adversários veteranos.

Joe Biden e Donald Trump no debate da CNN - CNN/Xinhua

Todavia, para um observador mais atento, as eleições já surgiam como atípicas. Sobre elas pairava a sombra da polarização e da invasão do Capitólio em janeiro de 2021, os processos jurídicos de Trump e sua condenação criminal, a Suprema Corte decidindo pela imunidade parcial de ex-presidentes e a antecipação do debate presidencial para junho, pré-convenções partidárias. Uma normalidade entre ruídos, que somente se tornaram mais altos e mudaram de endereço depois do debate.

Já existentes, e antes restritos à oposição, os questionamentos sobre a saúde física e mental de Biden atravessaram fronteiras partidárias, de grupos de interesse e mídia. O que era ponto pacífico, o apoio à candidatura Biden, virou rejeição. Explorando as vulnerabilidades do presidente, clama-se por uma mudança de rumos. Deve o Partido Democrata indicar um novo candidato à eleição?

A resposta a esta pergunta é simples: não, o Partido Democrata não deve indicar um novo candidato à eleição. Os motivos para esta resposta são políticos, sociais e históricos.

No campo político, qualquer iniciativa do Partido Democrata fragmentaria ainda mais suas bases e acentuaria polarizações intrapartidárias. Mesmo que um nome de consenso surja e seja confirmado na convenção democrata, entre 19 e 22 de agosto, caso Biden não concorra, a troca, se feita por iniciativa do partido, exporia uma falta de visão tática.

Tal falta de visão poderia ser atribuída à inércia pela aposta em um nome conhecido, à ausência de renovação e à falha em avaliar uma candidatura. Qual a capacidade de o partido governar se nem mesmo percebe as dificuldades de seus candidatos?

Do ponto de vista social e histórico, uma outra indicação representaria o esquecimento da trajetória política, no Legislativo e no Executivo, de um político que sempre trabalhou para a liderança dos Estados Unidos e a formação de consensos bipartidários e não fugiu ao desafio de concorrer em um pleito em uma pandemia contra um presidente que buscava a reeleição. Poucos o fariam.

Joe Biden durante a campanha de 2020 - Drew Angerer/Getty Images via AFP

Em épocas como as de hoje, nas quais o cancelamento de figuras públicas e várias formas de preconceito são instrumentos de violência verbal, o apelo ao etarismo e à fragilidade de Biden demonstra imediatismo. Até mesmo o democrata Franklin Delano Roosevelt seria considerado inapto nos anos 1930-1940 caso houvesse uma exposição parecida de seus problemas de saúde com a poliomielite.

Argumentos utilitários de que somente uma outra candidatura democrata barraria a volta de Trump apenas reproduzem práticas da oposição, antes rejeitadas pelos democratas.

Defender o "Não", porém, não significa afirmar que o próprio Biden não poderia, por vontade própria, desistir da candidatura, caso tenha o apoio de sua família, de aliados e de todos os que representa; significa, isto sim, estabelecer o respeito a um político que muito contribuiu para o Partido Democrata e o país, estabelecendo limites para a desconstrução acelerada, e sem limites, de personalidades e pessoas.